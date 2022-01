Skyhøy prislapp på Qatar-VM – skal ha kostet 1774 milliarder kroner

Vi har gått inn i 2022, og det betyr at fotball-VM etter hvert står for tur. Qatar er som kjent arrangør for et av de mest kontroversielle mesterskapene noensinne.

Anklager om brudd på menneskerettigheter og manglende ytringsfrihet har blitt omtalt mye, spesielt det siste året.

Noe som også er oppsiktsvekkende er prislappen som fører med. Ifølge vanligvis troverdige The Guardian må qatarske myndigheter punge ut 200 milliarder dollar. Det tilsvarer 1774 milliarder kroner ifølge dagens kurs, noe som til sammenligning er 200 milliarder kroner mer enn det norske statsbudsjettet for 2022.

Qatarske myndigheter har langt på vei bekreftet det spinnville tallet selv. Sheikh Ahmed bin Nasser bin Jassim Al Thani, som er Qatars ambassadør i Russland, hevdet i hvert fall overfor nyhetsbyrået Tass at de hadde brukt en slik sum på mesterskapet.

– Hinsides

Summen får NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt til å flire.

– Det er sjeldent jeg blir såpass sjokkert over noe som egentlig ikke er så overraskende. Det er et tall som er så hinsides, sier Saltvedt.

REAGERER: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener prislappen er hinsides. Foto: Alem Zebiz

Qatar blir beskyldt for såkalt «sportsvasking». Altså at de bruker mesterskap som fotball-VM for å forbedre sitt renommé og samtidig dekke over brudd på menneskerettigheter.

– Prislappen sier dessverre altfor mye om hvor mye penger de har tilgjengelig for å drive med andre ting enn man egentlig bør bruke beløpet på. Det viser også hvor enormt viktig VM er som utstillingsvindu for staten, nasjonen og emirene, sier sportskommentatoren.

Mari Norbakk, sosialantropolog ved Universitetet i Bergen, tror på summen, men påpeker at det ikke er kun stadionbygging som er en del av prislappen.

– De har holdt på lenge med en opprustning av infrastruktur, nye boligfelt, nytt metrosystem, enorm ombygging av veianlegg og jeg tror også de har brukt mye penger på vann og kloakk, sier hun til NRK.

Norbakk er spesialist innen Midtøsten, med særlig fokus på Egypt og Qatar.

Slik forklarer Qatar prislappen

Hun påpeker at selv om fotball-VM er det store, store arrangementet Qatar arrangerer, så tenker de sannsynligvis mer langsiktig enn det. De har også hatt mesterskap som VM i sykling og VM i friidrett.

Qatars ambassadør Al Thani forklarer prislappen slik:

– Vi håper at landet klarer å arrangere et VM som hele kloden gleder seg til. Vi vil at Qatar skal være en utviklende stat og et slags lokomotiv som er en rollemodell på alle måter, sier ambassadøren.

Han innrømmer at landet lot seg inspirere av den forrige arrangøren.

– Vi har en veldig omfattende dialog med Russland om dette. Vi har også sett hvordan Russland organiserte VM i 2018. Det var vakkert og strålende, så vi ser frem til å dele erfaringer med Russland, sier Al Thani.

STJERNESPEKKET: En rekke fotballstjerner er ambassadører for fotball-VM i Qatar, blant annet Samuel Eto'o og Cafu. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / Reuters

Stor prisforskjell

Dette er altså tidenes dyreste idrettsarrangement noensinne, dersom prislappen stemmer. Til sammenligning kostet fotball-VM i Russland 124 milliarder, altså en pris som blekner i forhold.

VM i Sør-Afrika i 2010 viser i hvert fall en stor forskjell. VM i Qatar er nemlig 60 ganger så dyrt.

Det har tidligere vært OL i Sotsji i 2014 som har blitt anslått som tidenes dyreste mesterskap. Det skal ha kostet rundt 444 milliarder.

Dyreste fotball-VM Ekspandér faktaboks VM i Qatar, 2022: 200 milliarder dollar VM i Russland, 2018: 14 milliarder dollar VM i Brasil, 2014: 12 milliarder dollar VM i Japan og Sør-Korea, 2002: 7 milliarder dollar VM i Tyskland, 2006: 4,6 milliarder dollar VM i Sør-Afrika, 2010: 3,5 milliarder dollar

I prislappen for Qatar-VM innebærer nye og storslåtte arenaer, nytt metrosystem, hoteller, i tillegg til en ny by, som heter Lusail City.

Det er en del av en plan mot 2030, der Qatar ønsker å gjøre landet mer moderne og mer turistvennlig. Så er spørsmålet om VM-arrangøren oppnår dette.

NY BY: Lusail City er en nærmest ny by som er på plass innen VM i Qatar. Foto: - / AFP

Qatar prøver, som mange andre land i lignende situasjon, å finne andre måter å være lønnsom på enn oljehandel.

– De skjønner at tidene er i endring. De finner nye måter å være mektige på i fremtiden, når ikke olje og gass kan bære økonomien lenger. Det er en økonomisk modell som er langt utenfor våre standarder, mener Saltvedt.

Reagerer på arrestasjon av journalister

Forsker Norbakk forteller at dette mesterskapet kommer trolig til å skille seg ut fra andre fotball-VM. Fans, journalister og spillerne selv skal i utgangspunktet vente seg en luksuriøs opplevelse.

– De kommer til å få et polert bilde. Med flotte hotell, masse luksus og service. Det kjente jeg også på da jeg bodde der. De står på en pinne for deg, og du mottas med en type luksus i en tid som ikke finnes. Jeg vil oppfordre fans og ikke minst journalister til å utfordre det litt. Man møter også masse folk som står på pinne for deg, men som ikke har bra arbeidsvern, sier Norbakk.

Hun peker også på at qatarske myndigheter overrasket henne da NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble pågrepet.

– Jeg har tenkt egentlig at vestlige journalister er trygge og har frihet i Qatar, så at de arresterte NRK-journalistene var ganske bekymringsverdig. Tidligere ville jeg sagt at det er trygt å reise til Qatar, men nå er jeg litt spent på hvordan de skal håndtere det store pressekorpset, medgir Norbakk.

Det såkalte Kafala-systemet hevdes å være avskaffet. Men det er egentlig ikke det, sier Norbakk.

– Kafala-systemet står fortsatt. De har ikke fjernet det, selv om de sier det. De har tatt bort navnet Kafala, men prinsippet består. Migrantarbeidere må fortsatt blant annet ha sponsor for å få visum, forteller forskeren.