Sky: Riise tar over England

Hege Riise tar over Englands fotballandslag for kvinner. Det melder Sky Sports.

Det skal være snakk om en midlertidig løsning, ettersom Phil Neville har forlatt laget, mens erstatter Sarina Wiegman tar over først etter OL.

Sky melder at ansettelsen skal bli bekreftet innen ett til to døgn.

Styreleder i LSK Kvinner, Anders Melheim, bekrefter overfor VG at det engelske fotballforbundet har vist interesse for Riise.

Det betyr at dersom Riise får jobben, er det gode muligheter for at hun leder Storbritannia i OL.

Riise ga seg som trener for LSK Kvinner i 2020.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Riise, foreløpig uten hell.