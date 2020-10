Ti år etter at han tok sølv i junior-VM, var 2020 ment å bli året da Vukicevic endelig skulle oppfylle drømmen om å få delta i et OL.

Han fullførte økonomiutdannelsen i fjor og hadde fått seg jobb – som han umiddelbart fikk permisjon fra, nettopp for å kunne optimalisere idrettssatsingen etter flere år med studier.

Det ga resultater. 19. august forbedret han sin egen norgesrekord for første gang på fire år, til 13,53, i et løp i Ungarn. Da hadde han allerede løpt på 13,48 i et løp i Finland, men i litt for sterk medvind til at det kunne godkjennes som rekord.

FORBEDRET NORGESREKORDEN: NRK møtte Vladimir Vukicevic i Oslo mandag. Han har akkurat fullført en strålende comebacksesong. Foto: Tore Linvollen / NRK

Det var i grunnen bare ett problem med 2020-sesongen, nemlig at det ikke ble noe OL å satse mot. På grunn av koronapandemien er sommerlekene i Tokyo forskjøvet til neste sommer.

Fikk permisjon – satser et år til

Så da Vladimir Vukicevic løp inn til sitt tiende NM-gull på rad på Fana stadion 20. september visste han at det kunne ha vært hans siste løp. Etter planen som ble lagt før sesongen, skulle det ha vært hans siste løp.

Et møte med arbeidsgiver ville avgjøre om det var mulig å gjøre en ny OL-satsing. Å kombinere jobb og idrett var nemlig ikke et alternativ.

STREKKER SEG MOT OL: Vladimir Vukicevic prøver én gang til. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Nei, definitivt ikke. Jeg har funnet ut at hvis jeg skal få ut mitt potensial, så må jeg være «all in», jeg må være hundre prosent fokusert, hundre prosent idrettsutøver, sove godt, spise godt, trene en til to ganger hver dag og slappe av. Da kan jeg nå mitt potensial, sier Vukicevic til NRK.

Nå har han fått et nytt år med permisjon. Det betyr at OL-drømmen har fått nytt liv.

– Jeg har bestemt meg for å satse et år til. Og for å kunne gjøre det, måtte jeg gjøre noe jeg ikke har gjort før. Da tenkte jeg at jeg må gjøre radikale grep, sier Vukicevic.

Opererte øynene

Ett av disse grepene er laseroperasjon på øynene.

– Det er upløyd mark om synskorrigering kan gi meg et fortrinn. Jeg er veldig spent på hvilke utslag det kommer til å gi på idrettsbanen.

VIKTIG: Godt syn er ekstremt viktig for en hekkeløper på øverste hylle. Det tar Vladimir Vukicevic konsekvensen av. Foto: Tore Linvollen / NRK

– Men du har sett hekkene?

– Jeg har sett hekkene, men hekk er kanskje den øvelsen som krever mest argusøyne, som krever at du ser på perfekt. Når man løper ute og det er vind og regn, så hender det at linsene detter av, det har skjedd flere ganger, og så har det vært et uromoment, sier han.

Ny satsing er imidlertid ikke ensbetydende med at Vukicevic endelig får son OL-debut. Kvalifiseringskravet er 13,32, altså over to tideler bedre enn den norske rekorden. Men det er muligheter til å komme med også uten å klare kravet, med en god plassering på verdensrankingen.

– Jeg tror potensialet er bedre enn jeg viste i år. Jeg hadde en god sesong, min beste noensinne. Jeg er overbevist om at jeg kan løpe fortere med et år til med kontinuitet, sier Vladimir Vukicevic.