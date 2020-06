Skulle slå norgesrekorden til Grete Waitz – nå innser Grøvdal at det blir umulig

23. april lanserte Bislett-general Steinar Hoen planene for sitt koronatilpassede Bislett Games, «Impossible Games». Siste øvelse på programmet skulle være en skikkelig godbit.

Da skulle Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) i sololøp utfordre Grete Waitz’ over 40 år gamle norgesrekord på 3000-meter, kun hjulpet av en såkalt lyshare.

Tirsdag kveld måtte imidlertid Grøvdal erkjenne at hvis lysharen holder farten til Grete Waitz, blir det umulig for henne å holde følge. Allerede da rekordforsøket ble lansert, slet nemlig Grøvdal med en skade.

– Formen var ekstremt bra i mars, da jeg skulle løpe Praha halvmaraton og diskuterte dette med Steinar Hoen. Så fikk jeg en overbelastning i lysken, kanskje som et resultat av den harde treninga. Og det har tatt tid å bli kvitt skaden, forteller Grøvdal til NRK.

– Har vært veldig stresset

De to siste ukene har hun fått trent bra, og det medisinske støtteapparatet har forsikret om at det ikke er noen risiko knyttet til å løpe på Bislett.

REKORDHOLDER: Grete Waitz er først og fremst kjent som maratondronning, men har fortsatt norgesrekord på både 1500 og 3000 meter.

Likevel har Grøvdal de siste dagene vurdert å trekke seg.

– Det ble jo solgt inn som at jeg skulle slå rekorden til Grete, som er en knallsterk rekord. Etter at jeg innså at det ville bli umulig å løpe på 8.30, har jeg vært veldig stresset og i tvil om hva jeg skulle gjøre. Det er jo ikke gøy å skulle ta en rekord når du ikke er forberedt til å gjøre det, erkjenner hun.

I stedet for å trekke seg, velger hun nå å på forhånd fortelle at det blir et annet løp enn det som var annonsert.

Hun vil komme i gang med sesongen og være en del av friidrettens festkveld selv om det er urealistisk å leve opp til innsalget.

– Glad det ikke ble OL

Grøvdal legger ikke skjul på at det har vært et ekstra press at en hel øvelse sto og falt på henne.

– Hadde det vært et vanlig Diamond League-stevne med et stort startfelt, hadde jeg aldri vært i tvil, påpeker hun.

Nå er 29-åringen glad for at avgjørelsen er tatt. Hvilken tid hun velger å sikte seg inn på i sololøpet, er fortsatt ikke bestemt. Hennes egen personlige rekord på 8.37,58 tror hun også overlever.

– Jeg tror vi setter lysharen på en moderat tid, og så får jeg heller prøve å overraske meg sjøl, sier Grøvdal – som uansett finner én stor trøst når skaden ført har rammet henne:

– Akkurat nå er jeg litt glad det ikke ble OL i år!