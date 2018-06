– Vi skal ha en stor fest den samme dagen som vi kjører VM i Italia. Den profesjonelle karrieren er over, men jeg skal sykle i mange år til, sa Dahle Flesjå til NRK da hun vant EM i maraton 22. april.

Det var den perfekte starten på det som skulle bli terrengsyklistens siste sesong på toppnivå.

– En gang må man slutte, det er derfor vi har sagt at denne sesongen er den siste, sier hun til NRK to måneder senere.

Nå sier hun imidlertid ikke lenger at hun skal slutte i september. Noe har skjedd.

EM på hjemmebane

– For en måned siden hadde jeg sagt det føles spesielt, men også riktig. Så har det kommet et «men» siden den gang, forklarer Dahle Flesjå, og utdyper:

– Vi har fått vite at Norge skal ha EM i maraton neste år. Da hadde det jo vært kjekt å være der, i sykt god form. Så dermed har jeg begynt å tenke at det er gjerne ikke vår siste sesong.

Ikke nok med det. Tar hun ett år til, kan det like gjerne bli to. For om to år er det OL i Tokyo.

– Alle snakker om Tokyo. Neste år er det bare ett år til. Så hvis vi tar et år til, er det bare ett år til Tokyo. Jeg tror ikke at om jeg blir to år eldre, så presterer jeg dårligere enn jeg har gjort i år, sier hun.

HØYDEPUNKTET: I 2004 kunne Gunn-Rita Dahle Flesjå feire OL-gull med mannen Kenneth, som er trener, fysio og stort sett alt annet av støtteapparat for kona. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Olympisk mester

Høydepunktet i Gunn-Rita Dahle Flesjås karriere så langt er utvilsomt OL-gullet fra Athen i 2004.

Gullsamlinga rommer imidlertid adskillig mer: