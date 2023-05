Skulle fortsette Giroen etter positiv koronatest – nå bryter Bystrøm

Sven Erik Bystrøm står av årets Giro d'Italia. Mandag kom beskjeden om at han hadde testet positivt for koronaviruset, men at han likevel ville fortsette rittet. Laget hans, Intermarché Circus Wanty, skrev da at Bystrøm ikke hadde noen symptomer på koronaviruset og at han derfor hadde fått klarsignal til å fortsette rittet fra det medisinske teamet til arrangøren og Det internasjonale sykkelforbundet.

Tirsdag formiddag, rundt en time før starten på den 10. etappen, kom imidlertid kontrabeskjeden.

– Bystrøm startet å få symptomer natt til tirsdag. Som et preventivt tiltak for å beskytte hans helse, så vil Sven Erik Bystrøm reise hjem for å hvile, skriver laget hans i en pressemelding.

31-åringen viste seg frem med en sjetteplass på den tredje etappen i rittet, men var åpen om at han slet med farten mot slutten av uka.

– Hadde jeg hatt feber og følt meg dårlig hadde det vært noe, men jeg har hatt lette symptomer og følt meg sliten. Det er også normalt på etappe seks, syv og åtte i et treukersritt, sa Bystrøm til Eurosport mandag.

Bystrøm er den åttende rytteren som må bryte årets Giro d'Italia på grunn av koronasmitte. Søndag ble det blant annet kjent at Remco Evenepoel måtte stå av rittet etter å ha blitt smittet av viruset.

I tillegg var det flere ryttere som ble koronasmittet i forkant av rittet og som av den grunn ikke ble klare til rittet, deriblant norske Tobias Foss.

Det er to gjenværende nordmenn i rittet, med de to DSM-syklistene Andreas Leknessund og Jonas Iversby Hvideberg. Førstnevnte syklet i den rosa trøya i fem dager i forrige uke og ligger på femteplass sammenlagt.