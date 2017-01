Skulle droppe Tour de Ski – så ble hun Sveriges «Petra Northug»

«Vi har en egen Petter Northug», skrev Expressen-kommentator Tomas Pettersson etter Nilssons seier på onsdagens jaktstart.

23-åringen hang seg på Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng, nektet å dra og punkterte det norske håpet med en overlegen spurt.

Langrennsverdenen har sett det så mange, mange ganger før.

Nå var imidlertid ikke «Mosvik-ekspressen» i hovedrollen, men «Silver-Stina» fra Malung.

Taktikkeriet er heller ikke den eneste grunnen til at svenskene trekker paralleller mellom Northug og Nilsson.

Begge slo gjennom med sylskarpe spurtegenskaper, begge var overlegne i ungdomsalder og begge er blitt yndlinger i hvert sitt land.

Kan begge bli verdens beste?

TOUR-JUBEL: Her har Stina Nilsson nettopp vunnet den fjerde etappen i Tour de Ski.

Knivet med datteren til Gunde Svan

– Hun er en taktiker. Hun har lett for å få et psykologisk overtak, som er utrolig viktig i sprint og fellesstarter. Stina gir ingen respekt, akkurat på samme måte som Northug. Når du kombinerer det med eksplosiviteten, blir det sterkt, sier Björn Daniels til NRK.

Daniels har vært tett på Nilsson som journalist i lokalavisen Dalarnas Tidningar de tre siste årene, men tidligere fulgte han Nilssons karriere som skiløper.

Journalisten er bare året eldre enn Nilsson, og siden han gikk for en konkurrerende klubb i Dalarna, var de ofte på samme stevner.

– Hun begynte å vinne helt fra starten av. Det var Stina og Julia Svan (datteren til Gunde Svan), som var like gamle. De konkurrerte mot hverandre og vant omtrent annet hvert løp. Julia vant nok litt oftere, men begge var overlegne gjennom ungdomsalderen. På den tiden kunne hun vinne alle distanser, sier Daniels.

STORTALENT: Stina Nilsson (midten) ble juniorverdensmester i sprint to år på rad. Her fra 2012 i Erzurum, hvor Evelina Settlin (t.v.) og Christa Jaeger tok sølv og bronse.

Både Nilsson og Svan kommer fra Västerdalarna, som har sterke skitradisjoner.

Det var også her Sixten Jernberg startet sin skikarriere.

Nilsson og Svan, som gikk for forskjellige klubber, trappet opp satsingen ved skigymnaset i Torsby, hvor duoen trente sammen og konkurrerte mot hverandre.

– Det var artig, fordi oftest er det hun som slår meg, men denne gangen lyktes jeg, sa en 17 år gammel Nilsson til lokalavisen etter en seier i Åsarnaspelen.

Rollene skulle sakte, men sikkert byttes om.

Mens Nilsson nå kjemper i verdenstoppen, venter Svan fortsatt på et gjennombrudd.

Trent av svensk skihelt

– Hun er utrolig målrettet, det må jeg få lov til å si. Det er få som har hatt et sånt totalt fokus på skigåing for å bli god over lengre tid.

Ordene tilhører Thomas «Oljan» Eriksson, som blant annet ble verdensmester på 30-kilometeren under Oslo-VM i 1982.

Eriksson var trener i Nilssons klubb Malungs IF og hjalp stortalentet fra 12-13-årsalderen.

ERFAREN: Her er Thomas Eriksson under 30-kilometeren i 1982-VM, hvor han tok gull.

Da Eriksson skulle forklare Nilssons tre VM-sølv fra Falun overfor DT, la han vekt på den mentale styrken og selvdisiplinen.

– Det har jeg merket siden jeg ble kjent med henne. Du har sett mange som trener mye og er gode i ung alder, men så tas dem igjen av virkeligheten. Hun har blitt mer og mer fokusert for hvert år, sier Eriksson, som likevel ble overrasket over at utviklingen gikk så kjapt.

– Du kunne selvsagt se at sjansen var der. Men igjen: jeg har sett så mange falle av.

Den tidligere skiløperen fikk kallenavnet «Oljan» på grunn av sine spurtegenskaper, og Nilsson har blitt blant verdens beste sprintere.

Det er imidlertid ikke fysikken eller eksplosiviteten, men hodet, som er hennes største styrke, ifølge Eriksson.

– Helt klart. Både det taktiske og fokuset på det hun skal gjøre og ikke bry seg om det går dårlig. Det hører man jo på intervjuene hele tiden. Hun ser bare fremover og prøver å ikke falle i det der at man skal se lengre frem. Det er fokus på hver konkurranse.

TIDLIG UTE: Stina Nilsson fikk tidlig prøve seg i seiersintervjuer. Her med SVT Dalarne i 1998.

Skulle droppe Tour de Ski

Det lyktes heller ikke NRK å få tour-lederen til å dele noen tanker om den kommende avslutningen i «monsterbakken».

Her har hun, i likhet med Northug, større utfordringer på grunn av sine 175 centimetere med muskler.

– Det er langt frem dit, så jeg tar etappe for etappe, smiler Nilsson.

Det er mange som vil ha en bit av den populære svensken, men selv har hun hatt mediefri på begge hviledagene under touren.

Til tross for at årets utgave går uten både Marit Bjørgen og Therese Johaug, var det «ingen» som trodde at noen kunne utfordre Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Duoen sto med til sammen 12 pallplasseringer (fire seire) i verdenscupen før tour-starten.

NILSSON-TRENER: Ole Morten Iversen.

Samtidig forsvant det svenske håpet med en Charlotte Kalla ute av form.

Nilsson hadde egentlig bestemt seg for å droppe hele touren.

– Men jeg tenkte at det ikke er noe kult å sitte hjemme gjennom julen i god form uten å bruke den, sier Nilsson.

– Jeg er veldig glad for at jeg kom hit, legger hun til.

For selv om hun skulle miste ledelsen og seieren, har hun endelig fått vist at hun kan være best også på distanse.

Og særlig på fellesstarter.

Siden Nilsson var 16 år, har hun vunnet 33 offisielle renn, men kun ett med individuell start, ifølge Aftonbladet.

«Stina Nilsson trives i selskap. Kjørestyrken er tilstrekkelig for å konkurrere på høyeste nivå, men skal hun vinne, trengs det klynger, dueller, krappe svinger, opptøyer. Clark Kent smatt ut i telefonkiosken for å skifte til Supermann, Stina Nilssons superkrefter trigges av trengsel. Og blikk. Alle ser hva som holder på å skje, men ofte kan ingen stoppe det», skriver Aftonbladets Kristoffer Bergström.

– Hun har imponert meg

Det var akkurat det som skjedde da Nilsson satte på plass Østberg og Weng.

Svensken posisjonerte seg før utforbakken, fikk med seg fart og akselererte gjennom innersvingen over den siste kulen før oppløpet.

Og så eksploderte det:

Nilsson knuser de norske

– Det er ikke noe hokus-pokus. Hun har fått trent et år i tillegg til der hun var i fjor. Da var hun sliten og i dårlig form gjennom store deler av sesongen. Nå har hun klart å beholde overskuddet og trent med kvalitet, forklarer trener Ole Morten Iversen.

Iversen, som er faren til Emil, har trent Nilsson siden i sommer.

Da skilte hun seg ikke spesielt ut under øktene, men da sesongen startet, skjedde det noe.

– Hun er sterk psykisk. Når du kommer til sesongen, er det noe med den vinnerskallen, sier Iversen.

– Hun har imponert meg med måten hun er selvgåen, trygg på seg selv og tar egne, smarte valg. Hun har også treningsvilje og er ambisiøs, sier Iversen.

Treneren merket seg at Østberg var irritert over at Nilsson nektet å ta føringen under onsdagens jaktstart.

Sveriges landslagssjef Rikard Grip var ikke videre imponert over kritikken og sammenlignet Nilsson med Northug overfor Expressen: Det handler jo om å komme først til mål.

– Jeg synes Stina er smart. Jeg tenker at hennes jobb er å henge på så lenge som mulig og prøve å vinne spurten. De andres taktikk må være å gå ifra, og da kan de ikke la henne gå først uansett. Det å få konkurrentene litt irriterte, er jo et poeng det også, sier Iversen.

– Er vi i ferd med å se en kvinnelig Northug?

– Jo, på den måten. Hun er smart, taktisk klok og god i spurt. Ellers er det ganske stor forskjell på dem, smiler Iversen.