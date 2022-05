Skuffet over rivalens Putin-hyllest – får klart svar fra Stepanova

Veronika Stepanova fikk sitt definitive gjennombrudd under OL. Som ankerkvinne på det russiske stafettlaget sikret hun gullet på imponerende vis.

Siden da har hun markert seg som en aktiv skikkelse i sosiale medier. Da hun uttrykte støtte til Vladimir Putin under en prisutdeling nylig, vakte hun sterke reaksjoner blant idrettsutøvere. Hun mente at Russland hadde vokst seg til en «sterk, stolt og modig nasjon» gjennom hennes leveår.

– Ikke alle liker det, men vi kommer til å vinne, slik vi gjorde i OL. Takk til presidenten for å heve landets flagg høyt. Vi kommer ikke til å senke det. Jeg lover, sa Stepanova under prisutdelingen, før hun fikk gullmedaljen fra Beijing signert av Putin.

HEDRET AV PUTIN: Vladimir Putin delte ut håndtrykk og holdt en tale under et arrangement der medaljevinnerne fra OL i Beijing ble hedret i Moskva nylig. Foto: Vladimir Astapkovich / AP

Norges langrennstalent Helene Marie Fossesholm er klar i sin tale når det kommer til Stepanova. De har hatt en hyggelig tone utenfor sporet de gangene de har møttes, men hun er usikker på hvordan det blir fremover.

– De fronter Putins verdier

Hun innrømmer at hun ble både skuffet og sint over Stepanova.

– Det blir sagt at man skal skille idrett og politikk, men så har du Russland som definitivt ikke skiller idrett og politikk. De bruker idretten som propaganda, og da blir det vanskelig for oss også å skille det. I alle fall når utøverne selv ikke skiller det. De fronter Putins verdier. Og de verdiene er så motsatt av mine at jeg får liksom ikke sagt det, sier Fossesholm til NRK.

– Det går ikke an å skille idrett og politikk. Ikke sånn som det er i Russland.

Stepanova gikk sine siste internasjonale konkurranser for sesongen på norsk jord. Hun fikk med seg to bronsemedaljer fra junior-VM på Lygna, men fikk ikke stille til start i Drammen eller Holmenkollen.

– Fjernt for meg

Fossesholm sier de ikke har hatt kontakt siden OL og syns det er vanskelig å si hvordan det blir å forholde seg til hverandre når de ses på startstreken igjen.

– Det kan jeg ikke svare på før jeg har opplevd det. Men det er klart at det ikke blir glemt, i det hele tatt. Det er åpenbart noen verdier hun står for, for hvis ikke hadde hun ikke lagt det ut på Instagram og frontet det så til de grader, sier Fossesholm.

– Det er verdier som er så fjernt for meg. Jeg kan ikke forestille meg det. Det er jo rart. Det kan man bare tenke seg, når man møter noen som har så motstridende verdier som seg selv, og som står for det.

– Toppen av naivitet

Når Fossesholm og Stepanova eventuelt møtes igjen er fortsatt uklart. Så lenge Russland fortsatt bedriver krigføring i Ukraina, ser ikke langrennssjef Espen Bjervig for seg at det kan bli aktuelt med en russisk retur til verdenscupen.

– Siden jeg tok ordet under Kreml-mottagelsen til ære for russiske olympiske mestere, er jeg blitt nedrent av forespørsler av vestlige journalister. Noen av dem har jeg møtt, og kanskje har de fått et inntrykk av meg, skriver Stepanova på Instagram, akkompagnert av tre bilder av henne på hesteryggen.

– Jeg har et svar til dem: Hadde du forventet noe annet fra meg? Kun fordi jeg smiler, snakker litt engelsk og nesten alltid er klar for litt tulling, så gjør det meg til «en annen type russer»? Toppen av naivitet!

NRK er et av de vestlige mediene som har forsøkt å komme i kontakt med Veronika Stepanova, uten at henvendelsen er besvart.