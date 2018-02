Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Hun har aldri vært i nærheten av noe som helst. Så tar hun ledelsen med ett hundredel. Hun ser ut som en kråke på målhoppet, og kjører parallellslalåm på snøbrett. Dette er helt ubegripelig, ropte Thomas Lerdahl, og la til:

– En av de villeste sensasjonene jeg har vært vitne til.

Han var like rystet som de fleste andre da tsjekkiske Ester Ledecká (22) kjørte inn til ledelse på kvinnenes OL-super-G. 22-åringen har aldri vært bedre enn nummer 19 i super-G, men klinket til lørdag. Da hun kom i mål sto hun på sletta og måpte; hun klarte ikke å begripe at det var mulig.

– Jeg trodde det var en feil på klokka, og at det var en misforståelse. Så jeg ventet på at de skulle rette opp tiden. Men det gjorde de ikke, sier Ledecká til Eurosport.

SNØBRETT: Slik er vi vant til å se Ester Ledecká. Her avbildet i verdenscupen i 2017. Foto: Javier Soriano / AFP

Leder verdenscupen

Ester Ledecká leder verdenscupen i snøbrett, og er to ganger verdensmester. Totalt står hun med 14 verdenscupseirer. I OL i Pyeongchang skal hun også kjøre parallellslalåm på brett.

Dermed var det få som trodde hun kunne snappe medalje da hun satte utfor med startnummer 26. De fleste hadde delt ut gullmedaljen til Anna Veith, som allerede hadde startet på sin seiersrunde. Den ble brått avbrutt. Selv ikke Veith trodde sine egne øyne da Ledecká var foran med ett hundredel.

På sletta i Jeongseon gikk et stort gisp gjennom publikum.

– Det er helt vilt. Utrolig kult for henne, men veldig overraskende, sier Ragnhild Mowinckel til NRK.

– Dette bekrefter at OL er OL. Det skjer alltid noe i OL. Hvis hun vinner er det en ny eventyrhistorie. Det er helt fantastisk, sier Claus Ryste til NRK.

«KRÅKE»: Hun ser ut som en kråke på målhoppet, meldte NRKs kommentator om Ester Ledecká Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Favorittene feilet

Den største gullfavoritten kom allerede som startnummer 1. Lindsey Vonn gjorde en kjempefeil mot slutten og tapte mye tid. I målområdet innså en fortvilet Lindsey Vonn at medaljen røk. Det gikk heller ikke veien for Sofia Goggia, mens verdenscupleder Lara Gut satt i målområdet og måpte etter «bare» å ha kjørt inn til tredjeplass. Senere ble hun skjøvet ned til fjerdeplass.

Ragnhild Mowinckel ledet på andre mellomtid, men tapte mye mot slutten. Hun ble til slutt nummer 13.

– Det er helt greit. Jeg føler ikke at det var noe dårlig. Jeg prøvde å gi gass, men på flata merket jeg at farten døde ut. Jeg hadde håpet å noe bedre. Om det ikke var pallen, skulle jeg ønske at jeg var nærmere pallen, sier Mowinckel til NRK.