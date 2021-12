Skuffende av Solevåg – Noel knuste resten

Sebastian Foss Solevåg var på skuddhold til seier i sesongens første slalåmrenn, men havnet fryktelig på etterskudd tidlig i løypa og dermed var løpet kjørt for seier. Nordmannen endte til slutt som nummer seks.



Franske Clement Noel utklasset resten av verdenseliten og vant med vanvittige 1.40 sekunder foran svenske Kristoffer Jakobsen. Kroatiske Filip Zubcic ble nummer tre.



Men selvom det ble en nedtur for Solevåg, ble det samlet sett en god dag for de norske. Alle fire som tok seg til finaleomgangen var innenfor topp femten. Atle Lie McGrath ble nest beste nordmann på åttendeplass, Lucas Braathen og Henrik Kristoffersen ble nummer 10 og 11, mens Timon Haugan ble nummer 13.