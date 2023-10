– Vi kjenner ikkje dei forstod heilt kva vi meinte, seier Synne Børresen Bollingmo.

– Korleis er det å ikkje bli forstått?

– Det var jo skummelt å sende brev til dei. Og då var vi kanskje litt skuffa over svaret, seier Bollingmo.

NTG-løparen er ikkje imponert over utviklinga i saka. Tysdag kveld sende dei fem lagvenninnene bekymringsbrev til Skiforbundet, eit brev omtalt av VG.

Der sa dei tydeleg frå om at løypene i Noregscupen for juniorar i fjor var for harde, og at dette kan føre til både kroppspress og fråfall.

FØREBUINGAR: Mille Marie Storlien, Hedda Magnussen, Synne Børresen Bollingmo og Mina Sofie Kjærås Moland, førebur seg til ny vintersesong. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Torsdag kom Skiforbundet med eit svar i saka. Det roar ikkje.

– Dei kom ikkje med nok konkrete tiltak for kva dei skal gjere framover. Det sakna vi, seier Bollingmo.

Skiforbundet: – Merkeleg

I svaret til dei fem jentene uttrykkjer Skiforbundet skuffelse over at juniorløparane gjekk ut i media før dei fekk høve til å svare på brevet.

«Vi set pris på konstruktive tilbakemeldingar og gode diskusjonar, men skulle gjerne fått framført relevante fakta før saka vart kommunisert gjennom media».

FOR SEINT: Arrangementsansvarleg i Skiforbundet, Erik Husby, fortel at det er for seint å ta opp brevet til jentene på årets haustmøte, men at det blir jobba kontinuerleg med å lage meir varierte løyper. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Dei har all rett til å gjere som dei vil, men vi er glade for å få ting direkte til oss for å klargjere saka og forklare, seier Husby, som er arrangementsansvarleg i Skiforbundet.

– Kvifor skreiv de det de skreiv til jentene då?

– Vi sa i går at det var merkeleg at det kom via media. Men det er sånn det er. Skiforbundet er i lyset om dagen, seier Husby.

– Rar beskjed å gi

I brevet skriv også Skiforbundet at det er for seint å imøtegå ønsket til jentene om å ta opp bekymringa rundt for harde løyper på haustmøtet til Skiforbundet denne helga.

Men saka måtte bli sendt til langrennskomiteen før 1. oktober. Og sidan brevet vart sendt tre dagar før haustmøtet var sakslista allereie sett og kommunisert, påpeikar Skiforbundet i brevet.

– Det synest vi er ein rar beskjed å gi når vi prøvar å seie frå, seier Mina Sofie Kjærås Moland.

– Vi håpar det blir teke opp på haustmøtet sjølv om dei skreiv at det ikkje skulle bli det. Eg håpar likevel at dei kanskje skjønner at det er eit såpass viktig tema at ein burde ta det opp, held fram NTG-løpar Moland.

KRITISKE: Skijentene ønskte konkrete tiltak frå Skiforbundets side. Det fekk dei ikkje. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Skammeleg

Jentene får støtte frå Jorunn Sundgot Borgen, som er professor ved Noregs idrettshøgskole.

– Det er ille at dei unge utøvarane må vere drivkraft for at endringar som kan bidra til å førebyggje eteforstyrringar i eigen idrett skal setjast i verk, skriv Borgen på X/Twitter.

Til NRK utdjupar ho:

– Vi såg fleire gongar i fjorårssesongen at utøvarar må gå i bresjen for at noko skal skje rundt forhold som kan førebyggje eteforstyrring. Mange gjorde ein innsats, men no står jentene der igjen. Det er skammeleg, seier Borgen.

KREV HANDLING: NIH-professor Jorunn Sundgot Borgen meiner det er skammeleg at utøvarane må ut i media for å bli høyrde i krevjande saker. Foto: Morten Holm / NTB

– Kva forventar du skal skje i denne saka?

– At det blir gjort endringar denne sesongen. Sjølvsagt skal jentene ha utfordrande løypeprofilar, men ikkje berre løyper som favoriserer dei lettaste kroppane. Det gir utfordringar som gjer at løparane må pine vekta.

Sundgot Borgen meiner mange unge utøvarar sluttar med idrett på grunn av såkalla vektpining.

– Studiar viser at ein tredel av junior- og seniorjenter seier at vektregulering er ein sentral grunn til at dei hoppar av. Dette gjeld alle typar idrettar, seier Borgen.

KOSTA ENERGI: Mille Marie Storlien, Hedda Magnussen, Synne Børresen Bollingmo og Mina Sofie Kjærås Moland fortel til NRK at dei var nervøse for å stå fram om ein vanskeleg tematikk. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Vil ikkje gi unntak

Arrangementsansvarleg Husby fortel at Skiforbundet jobbar med endringar.

– Eg kjenner vi er på god veg, men det er klart det tek tid å gjere om på alle løypene i Ski-Noreg. Terrenget endrar seg ikkje med å flytte på noko regelverk. Det er ein løpande prosess.

Han forklarer at forbundet no har større handlingsrom til å lage eigne løypeprofilar i renn som er underlagt FIS-reglar og at jentene vil få sjå endringar i løypa på Lygna sør for Gjøvik til vinteren.

Men noko tema på Skiforbundets haustmøte blir det ikkje.

– Det er sånn det politiske systemet vårt er. Innmelding av saker går via skikrinsane våre. Dei burde ha starta ved å gå via klubb som går til krins og får det inn på den måten. No er dagsordenen sett, seier Husby.

Støttemeldingar

Junior-jentene som sende brevet meiner det likevel bør gå an å gjere eit unntak.

VIL HA MEIR VARIASJON: Skijentene spør etter først og fremst meir variasjon av løypeprofilar i Norgescuprenn. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Dei fortel at dei har sett mange utøvarar slite med løypene. Sjølv har dei vore gjennom ein utviklingsfase der det har vore vanskeleg å få kroppen til å spele på lag i møte med harde løyper.

Og i det siste har dei fått stor støtte for å ta opp temaet.

– Eg har fått ganske mange tilbakemeldingar frå andre jenter i same situasjon. Også frå trenarar og foreldre som støttar at vi har sagt frå. Det viser jo kanskje at det er eit problem, seier Moland.