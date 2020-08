Fossesholm om det hun opplever i sin andre idrett: – Langrennsløpere ville fått sjokk

SANDNES (NRK): Et strikkhopp var sommerens høydepunkt, og Helene Marie Fossesholm (19) lar seg ikke skremme av tre kvarter i svime etter et fall på sykkel. Stjerneskuddet vil bruke fryktløsheten for alt den er verdt også i langrenn.