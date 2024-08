Skrekkstatistikk, kriseavslutning og værkaos for Hovland

Den norske golfstjernen Viktor Hovland er et godt stykke bak teten etter åpningsrunden i OL. Mye av grunnen til det er elendig putting og et mareritt på det siste hullet.

– Det der sier alt om dagen. Det er så ødeleggende for humøret, sier Max-kommentator Per Haugsrud etter av Hovland fikk dobbeltbogey på det 18. og siste hullet.

– Man ser det på han. Han er så flink til å holde humøret oppe, men den der gjør vondt. Den er fæl, fortsatte han.

Akkurat idet Viktor Hovland skulle slå ut på det siste hullet, ble nordmannen og resten av OL-golferne sendt av banen grunnet tordenvær.

Omtrent en halvtime senere var spillet startet igjen, men Hovland gikk sistehullet to slag over par og falt til delt 29. plass. Etter åpningsrunden er han ett slag under par.

Spesielt på greenen ga Hovland bort mange slag. Med putteren var han nest svakest av samtlige 60 spillere, og tapte over tre slag til de beste.

– Elendig putting for Viktor sin del, altså, sa Haugsrud underveis i runden.

– Den er på streik, den putteren, sa medkommentator Henrik Bjørnstad.

Rett etter at Hovland var ferdigspilt ble runden avbrutt igjen, og det er fremdeles usikkert når runden for Kristoffer Ventura og de andre blir gjenopptatt. Spillerne har fått beskjed om å være i klubbhuset.

Ventura er litt lenger nede på resultatlisten. Han er på delt 47. plass, ett slag over par etter 16 hull.

Japanske Hideki Matsuyama leder OL-turneringen på åtte slag under par etter ferdigspilt runde.

Han følges tettest av regjerende OL-mester Xander Schauffele. Amerikaneren er seks slag under par, mens tre spillere følger på bronseplass ytterligere ett slag bak.