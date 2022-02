Thea Louise Stjernesund var nummer 15 etter første omgang, men i andre omgang viste hun at hun hadde mye mer inne i storslalåm-løypa i Yanqing.

Lillestrøm-jenta var i en helt egen liga i andre omgang og kjørte inn til en klar ledelse, hele ett sekund foran Ana Bucik. Når alle hadde kjørt i mål hadde Stjernesund nest beste tid i andreomgang.

Til slutt endte klatringen på en strålende sjetteplass.

– Vanvittig bra av Stjernesund, kommenterte NRKs alpinekspert Bjarne Solbakken.

I målområdet jublet Stjernesund høyt for hennes egen prestasjon.

– Jeg er kjempefornøyd. Det eneste målet mitt var å drite litt i kjøringa, rett og slett, sier Stjernesund til NRK etter løpet.

– Man har veldig lyst å tenke at man ikke har noe å misse, og stole på det fullt ut. Jeg er veldig glad for at det gikk. Det er i grunnen det jeg er nervøs for på start. Om jeg greier å komme meg i modus eller ikke, forklarer hun.

Stjernesund jubler i målområdet Du trenger javascript for å se video.

Svenske Sara Hector tok gullet foran italienske Federica Brignone og sveitsiske Lara Gut-Behrami.

Skrekkskade

Like bra gikk det ikke for Nina O`Brien som hektet i en port og falt stygt like før målstreken. Amerikaneren føyk over målstreken og ropte umiddelbart på hjelp.

Rennet ble stoppet i flere minutter mens hun fikk hjelp i målområdet. Et hjelpemannskap på 20 mann hjalp til og til slutt ble O'Brien fraktet vekk på båre.

– Det var litt sketchy noen steder. Går sykt fort, spesielt her nede, forteller Stjernesund til NRK etter sitt eget løp.

Da hadde akkurat O'Brien krasjet og lå i målområdet og mottok hjelp.

– Jeg skjønner at slikt som med Nina kan skje. Men det er ikke gøy å få det foran øya. Vet det er risikosport. Har man lyst på medalje kjører man på limit, og da kan sånn skje. Jeg vil helst glemme at sånt skjer. Vi driver med alpint, og må bare akseptere det, sier Stjernesund.

– Man håper bare på å kunne svime av, sier hun til TV Norge.

UT PÅ BÅRE: Nina O'Brien ble fraktet vekk på båre etter å ha falt stygt i andre omgang. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Medaljen glapp

Ragnhild Mowinckel tok OL-sølv i storslalåm i Pyeongchang, og har vist gryende form med to topp-ti-plasseringer i disiplinen etter jul.

Og moldenseren lå godt an etter førsteomgangen og var på skuddhold før medaljene skulle deles ut med en femteplass fire år senere i Beijing. Men i andre omgang fikk hun ikke ut alt og var 24 hundredeler bak Lara Gut-Behrami i mål.

Til slutt ble det en femte plass.

Maria Tviberg lå på 18. plass etter første omgang, men var ikke fornøyd med utstyret. Før andre omgang hadde hun byttet ski og det funket veldig bra for Tviberg som kjørte inn til ledelse og klatret seks plasser i den andre omgangen og endte på en 12. plass.

– De gjorde en fantastisk jobb før andre omgang. Jeg fikk en helt annen trygghet. Det er ekstremt deilig å kjenne at jeg kunne gi gass, sier Tviberg til NRK etter sitt løp.

På skuddhold etter første omgang

Mowinckel var sekundet bak svenske Sara Hector, som ledet etter første omgang, og bare seks tideler bak tredjeplassen til Federica Brignone.

– Jeg synes hun var veldig tøff og bra i mellompartiet, men så feiler hun litt i nederste delen. Men hun er på skuddhold til å gjøre det bra totalt, sa NRKs alpinekspert Bjarne Solbakken om Mowinckels første omgang.

Selv var hun greit fornøyd med starten på storslalåmen og så frem til andre omgang.

– Jeg synes det er deilig å være gjennom en gang og det gikk greit. Nå er det vinn eller forsvinn. Ingen bryr seg om den plasseringen jeg har nå, så får det bare bli litt «halv tolv», sa Mowinckel til NRK.

Det mest oppsiktsvekkende i første omgangen var at storfavoritt Mikaela Shiffrin kjørte ut. Den amerikanske alpintdronninga mistet festet og føk forbi en av portene tidlig.

Shiffrin gikk rett forbi pressen etter skuffelsen, og var ikke interessert i å snakke om skrellen.

Mina Fürst Holtmann havnet på innerski like før målgang, og endte til slutt med å kjøre ut. Dermed ble ikke hun med videre til finaleomgangen.