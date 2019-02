Skrekkopplevelse for Bø i gamle OL-løyper

– Jeg fikk helt sjokk på førsterunden her. Det er den verste løypa jeg har testet. På andrerunden føltes det bedre, men det var en skikkelig skrekkopplevelse på den første.

Tydeligere kan vel neppe Johannes Thingnes Bø få sagt det etter Norges første trening i løypene i Soldier Hollow i Utah i USA onsdag kveld norsk tid.

Hele det norske laget er enige i at de aldri tidligere har gått i like tøffe løyper.

– For det første går starten ut rett i en oppoverbakke. Det er ikke en meter med flatt først. Det er ingen eksplosive partier her. Det er bare mating, som vi kaller det, hele veien. På 1700 meter kommer syreverdiene til å være på rekordnivå, forklarer den suverene verdenscuplederen.

– Det var brutalt, slår Henrik L'Abée-Lund fast.

BAKKER: Verdenscupløypene i Soldier Hollow er kuperte. Høydeforskjellen er dessuten på rundt 150 meter, så høyeste punkt er over 1800 m.o.h. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Bjørndalens gullsted

DRØMME-OL: Ole Einar Bjørndalen tok fire gull av fire mulige i OL i 2002. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Det er første gang det gås skiskytterrenn på denne stadion siden OL i Salt Lake City i USA. Da tok Ole Einar Bjørndalen gull på alle fire distanser, men løypene er forandret siden det.

– Det er jo som skapt for Ole Einar her. Jeg liker å gå litt mer ujevnt enn ham, sier Thingnes Bø.

Han er kjent for å gi absolutt alt fra første stavtak, men for å sikre at han tar sin 13. verdenscupseier for sesongen de neste dagene, vurderer han sterkt å endre på eget løpsopplegg.

– Her blir til og med jeg nødt til å holde igjen, så jeg ikke svir av for mye til sisterunden. Det blir et annerledes løp. Løypa kan ikke sammenlignes med noe annet vi gjør i verdenscupen. Det blir en kul utfordring, mener han.

GOD TRENING: På standplass gikk det derimot veldig bra for Thingnes Bø (t.h.). Han fikk bare en bom på hele treningsrunden. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Mangler utstyr

De fleste lagene valgte å forlate kulda i Canada mandag. Bare Tyskland og Norge reiste tirsdag.

– En treningsdag er nok. Jeg har gjort gode løp i forkant og er trygg på at det sitter, men man er nødt til å gå runden for å vite hvor du skal legge inn ulike rykk underveis. Den planen er nesten klar, sier Thingnes Bø.

Verre var det at hverken Erlend Bjøntegaard eller Emilie Kalkenberg fikk våpenet sitt med fra USA. Også det tyske laget manglet nødvendig utstyr. I tillegg er det meldt mye nedbør.

– Det ble en god trening med reservevåpen. Vanligvis pleier vi å få med bagasjen, så det er mer et flyselskap-problem enn dårlig planlegging. Å slippe vekk fra kulda hadde vært godt å gjøre så tidlig som mulig, men det ble som det ble. Løypa er hard, men det er fint at vi får litt vind her, for det kan bli sånn i Østersund, sier Bjøntegård.