– Jeg synes det er krevende å følge utforkjøringene, for det kan alltid skje noe. Rytterne kjører med livet som innsats, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

I tre uker har han fulgt hver etappe av verdens største sykkelritt, og Stoltenberg synes det har vært for mange stygge velt under årets Tour de France.

Allerede på den første etappen måtte flere ryttere i bakken.

– Vi er nok litt over snittet. Det skjer jo noe hvert år, det er alltid noen ryttere som brekker noe. I år har de kuttet feltet med 22 ryttere, men allikevel ble det mange unødvendige velt de første dagene.

– Jeg hadde håpet vi skulle få se færre velt, men sitter med en følelse av at det har vært flere enn normalt, sier Stoltenberg.

Brutale sting, knust kneskål og brukket skulderblad

Luis León Sanchez var den første som måtte bryte årets Tour de France, etter at han falt på den andre etappen. Astana-rytteren brakk albuen, og måtte operere. På Twitter viser han hvordan såret er stiftet sammen:

Lawson Craddock har imponert mange etter at han falt på den første etappen av årets Tour de France.

Amerikaneren pådro seg et brudd i skulderbladet, men sitter fremdeles i feltet. Craddock donerer 100 dollar (855 kr) til en velodrom i Houston, som ble ødelagt av orkanen Harvey i fjor høst, for hver etappe han klarer å fullføre.

Philippe Gilbert klarte å fullføre 60 kilometer med ei knust kneskål, etter skrekkfallet på den 16. etappen. Bildet han har publisert på Twitter gjør den prestasjonen enda mer imponerende:

Vincenzo Nibali var en av de store utfordrerne i kampen om den gule trøya, men hans Tour de France endte opp L'Alpe d'Huez. Den italienske rytteren deiset i bakken, og pådro seg et brudd i ryggvirvelen. Til tross for det klarte Nibali å fullføre etappen.

Etter det derimot ble klart at han ikke kunne stille til start dagen etter, tok nevnte Gilbert til Twitter for å ønske god bedring.

Edvald Boasson Hagens lagkamerat Serge Pauwels var lenge med i kampen om klatretrøya. På den femtende etappen var den kampen derimot over, etter at han falt og pådro seg et brudd i albuen.

Peter Sagan har også gått på en smell. Det skjedde i en utforkjøring på den 17. etappen. Sagan klarte å fortsette, men skriver på Twitter at han merket fallet godt:

– Kunne gått mye verre

Ole Kristian Stoltenberg er imponert over at så mange av syklistene som møter asfalten velger å sykle videre.

– De er jo fulle av adrenalin, og tenker at de må komme seg videre. En lege burde kanskje noen ganger gjort en undersøkelse på stedet, og sagt at dette bør du la være. Men dersom rytteren føler seg ok, fortsetter dem. Så får røntgen etterpå vise om det var lurt eller ikke.

NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg. Foto: Elin Fossum / NRK

Phillipe Gilberts stygge velt ned fra fjellet Col de Portet d'Aspet er kanskje det mest omtalte i årets ritt. Mye fordi det skjedde i samme utforkjøring som italienske Fabio Casartelli mistet livet i da han stupte over et steingjerde i 1995-utgaven av Tour de France.

Stoltenberg sier at det er Gilberts skrekkfall som har gjort størst inntrykk av årets uhell.

– Det er det første som dukker opp i hodet. Det er jo et lite under at det gikk så bra som det gikk, selv om han ødela kneet. Det der kunne gått mye verre. Samtidig er det vanskelig å glemme Lawson Craddock, som har kjempet seg videre. Adam Yates var jo også klønete i en utforkjøring, og tapte kanskje en etappeseier på det fallet han hadde på den 16. etappen.