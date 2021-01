To nye korona-tilfelle i Australia

Talet på positive utøvarar i samband Australian Open i tennis har stige til ti etter at ytterlegare to spelarar har testa positivt for koronaviruset.

Australske styresmakter oppdaga ei rekkje positive spelarar som var på veg til Melbourne i samband årets første Grand Slam-turnering i tennis. 72 spelarar måtte gå i total isolasjon på hotellromma sine.

Politisjefen i staten Victoria opplyste onsdag at to spelarar og to andre personar i tilknyting til turneringa har testa positivt det siste døgnet.

Casper Ruud skal delta. Han er i karantene, ikkje isolasjon, of får trene to timar tennis og éin time fysisk trening kvar dag.

Australian Open skal etter planen starte 8. februar.