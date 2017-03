Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Du får deg en skikkelig på trynet, sa NRKs skiskytingsekspert Halvard Hanevold.

Det ble en helsvart dag for de norske skiskytterne på mixed stafetten i Kontiolahti.

Med tre strafferunder etter fire skytinger ble det aldri spennende for Norges del.

Marte Olsbu og Tiril Eckhoff skjøt seg vekk på standplass, men Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen gikk Norge inn til en respektabel 5.-plass etter god skyting.

Det norske laget var over minuttet bak Frankrike som vant.

– Ubegripelig

Det var Olsbu og Eckhoff som ødela mulighetene for en plass på pallen med elendig skyting.

Allerede på første liggende måtte Marte Olsbu ut i to strafferunder. Hele fem bom ble det på hennes første liggende skyting. Etterpå beklaget hun til lagkameratene.

– Det er katastrofe. Det er det verste som kan skje. Jeg bommer, men jeg vet ikke hvordan man bommer. Det var litt utfordrende med vinden her. Jeg stilte siktet til høyre og følte det blåste til venstre, men skuddene ble ned til høyre, forteller Olsbu til NRK.

Norge lå sist, på en 24.-plass, etter første skyting og løpet ble fullstendig ødelagt.

– Hva er dette for noe, da? Dette er ubegripelig. Dette var det dårligste på år og dag, kommenterte Andreas Stabrun Smith etter Olsbus liggende skyting.

– Det er rett og slett dårlig skyting hele veien. Det er hennes store svakhet på liggende. Hun bommer til høyre og venstre. Jeg trodde hun skulle være trygg i dag, hun gjorde en god innskyting, forklarte NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde.

– Må analysere

Tiril Eckhoff hentet litt igjen på forspranget, men på stående skyting bommet hun fire ganger og måtte ut i en strafferunde.

– Da må de analysere hva som er grunnen til det. Om de må gjøre noe med stilling, med avtrekkeren eller med innføringen. Kanskje man er litt for sen i innføringen. Det er viktig å være nøye på sånt gjennom sesongen. Selv nå på slutten av sesongen, sa Hanevold.

Johannes Thingnes Bø ble sendt ut med et håpløst utgangspunkt på en syvendeplass, over minuttet opp til pallen. Nordmannen skjøt to fulle hus og gikk bra i sporet. Det ble et håp om en respektabel plassering.

Emil Hegle Svendsen leverte en god sisteetappe skjøt to nye fulle hus.

– En meget god etappe av Hegle Svendsen, kommenterte Hanevold.