Skjønner hvis publikum dropper eliteserien: – Jeg hadde ikke dratt

Lørdag sparkes eliteserien i gang når nyopprykkede Ranheim tar imot Brann hjemme i Trondheim. Det skjer samme dag som femmila i kollen, og under to uker etter ilden slukket etter vinter-OL i Pyeongchang.

Mandag var det fem minusgrader på Åråsen stadion, og snøen lå over gressmatta over mens lagenes kapteiner og trenere møttes for «kick off» før eliteserien starter neste uke. Det er for tidlig, mener blant andre Odd-kaptein Steffen Hagen.

– Jeg synes ikke det er riktig. Vi kunne ha ventet med de to første rundene, og begynt når tredje runde er satt opp (2. april). Vi må stikke fingeren i jorda og se hvor vi bor. I Norge må vi spille fotball når det er mulig å spille på banene, sier Hagen til NRK og legger til:

– Jeg skjønner at veien er kort til sofaen.

– Det er bare å kle seg godt

Selv på Sør Arena, Norges sørligste eliteseriebane, er kunstgresset dekket av snø. Start-kaptein Simon Larsen mener flesteparten av kapteinene ønsker å starte eliteserien senere.

– Jeg skulle gjerne ha startet senere, og spilt mer fotball på sommeren, når det kan spilles fotball. Det sier nok de fleste kapteinene, sier Larsen til NRK.

START-KAPTEIN: Simon Larsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hadde du sett kamp selv?

– Jeg spilte selv på lørdag, borte mot Vålerenga. Det var kaldt å spille. Men hvis du er supporter er det bare å kle seg godt og nyte at fotballen er i gang igjen, svarer Start-kapteinen.

– Det er ikke sjans i havet, svarer Moldes Ruben Gabrielsen på samme spørsmål.

NFF vil forlenge sesongen

Kapteinene møter motbør hos Tromsø-trener Simo Valakari. Hans menn tapte 1–4 mot Bodø/Glimt i søndagens generalprøve, og den finske trenerstjernen vil gjerne ha i gang serien så fort som mulig.

TIL-TRENER: Simo Valakari. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg starter heller sesongen tidligere, så får vi en lengre sesong. For meg er det viktig å spille kamper som betyr noe. Treningskamper i forsesongen er ikke det samme. Vi må spille kamper som betyr noe for å bli bedre, sier TIL-treneren til NRK.

NFF opplyser at den tidlige sesongstarten kommer fordi de ønsker å forlenge sesongen, etter ønske fra klubbene.

– Det er lett å forstå at flere klubber er bekymret, når du ser hvordan det ser ut på flere baner. Men vi gjør dette for å henge med internasjonalt, og gjøre vinterpausen så kort som mulig, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.