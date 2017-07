Skjermer stortalent – kan få debut i EM-test

– Det er ganske mye for henne. Hun er moden og fikser det, men det er bra å skjerme henne. Vi nærmer oss et mesterskap som er hennes første. Hun får ta det litt med ro disse dagene, sier Sjögren til NRK.

Maanum var Sjögrens største overraskelse da svensken tok ut EM-troppen i slutten av juni.

17-åringen, som spilte 1.-divisjon for Lyn forrige sesong, kapret plassen etter storspill for Stabæk denne våren.

Midtbanespilleren har også imponert Sjögren under EM-precampen i Frankrike.

Drillet i ellever

– Det er en veldig spennende spiller. Hun er fotballklok med god spilleforståelse og har god fysikk. Hun håndterer dette nivået. Det er konklusjonen etter disse dagene. Hun har gjort et veldig bra inntrykk, sier Sjögren.

STIGENDE FORM: Ada Hegerberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mandag ble Maanum drillet blant førstevalgene før møtet med Frankrike i EM-generalprøven tirsdag kveld.

Lagvenninnen Ingvild Isaksen er ikke tilgjengelig, mens Ingrid Schjeldrup sliter med kneet.

Dermed tyder mye på at Maanum får sin landslagsdebut før EM starter.

Sjögren understreker at han ikke har tatt ut laget, men han er i alle fall ikke i tvil om at Maanum er klar for oppgaven.

– Hun spiller veldig modent. Det handler om spilleforståelse, som er utrolig viktig. Derfor klarer hun seg bra på et nivå der alt går mye fortere enn der hun har vært tidligere. Hun er smart og står med begge føttene på jorda. Det bidrar til at jeg tror hun takler dette bra, sier Sjögren.

– Ser bedre og bedre ut

Frankrike stiller med flere av spillerne fra storlagene Lyon og Paris Saint-Germain, men «Les Bleues» står fortsatt uten medaljer i mesterskap.

Det beste resultatet er kvartfinale i både OL (2012), EM (2013) og VM (2015).

– Det er et godt lag med veldig mye talent. Og så vet vi at de har slitt med å komme seg helt til topps. Selv om vi møter en god motstander, må vi ha tro på egne kvaliteter. Vi må ta ut det beste. Det er en ypperlig test for oss, sier bursdagsbarnet Ada Hegerberg (22).

Lyon-spilleren har lagt bak seg en velfortjent ferie etter nok en «The Treble»-sesong i Frankrike.

Nå er også formen stigende etter all kampbelastningen.

– Hun var sliten og kom fra mange kamper. Nå har hun fått bygd seg opp igjen. Hun ser bedre og bedre ut. Hun er på vei inn i toppform, sier Sjögren om sin viktigste spiller.

EM-testen mot Frankrike ser du på NRK 2 og NRK.no tirsdag fra klokken 20.55.