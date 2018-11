Skjelver av Carlsens åpninger: – Et mirakel hver gang

Torsdagens parti var nummer ti som endte uavgjort. Ti av ti partier har endt med remis, men det er et under, mener Grønn.

– Matematisk sett skal det ikke være mulig. Hadde de spilt feigt og forsiktig, hadde det vært en ting, men de har vært offensive og fått flere muligheter. Ingen har klart å vinne fordi begge spiller så utrolig godt, sier Grønn.

Nå gjenstår to partier. Først skal Magnus Carlsen spille med hvite brikker på lørdag. Mandag er det sorte brikker i VMs siste parti.

Frykter ny åpningsblemme

Magnus Carlsen med sorte brikker i årets VM-kamp er så spennende at flere av hans nærmeste ikke tør å se på.

– Jeg synes at de spiller så skarpe sicilianske åpninger, så for meg er det et mirakel hver gang han overlever med sort. Caruana er verdens beste hvitspiller, han er mye bedre enn Magnus. Å overleve gang på gang, det er et mirakel. Ingen andre i verden hadde overlevd fem svarte partier mot ham, sier Grønn.

ÅPNING: Carlsen gjør et av de første trekkene i torsdagens parti. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Frykten er at Carlsen skal komme dårlig ut av åpningen, akkurat slik han gjorde da han tapte parti tre mot Vishy Anand i 2014. Den indiske sjakkhelten fikk det akkurat som han ville, og var langt bedre forberedt enn Carlsen.

Caruana er kjent for gode forberedelser, og har vist mye av det hittil i VM. Så langt har han ikke klart å knekke Carlsen.

På den andre siden har ikke Carlsen greit å slå Caruana heller, noe som virker å frustrere ham. Nå står han med 15 remiser på rad (ti i VM og fem i europacupen).

– Han kjenner nok på presset nå, sier stormester og ekspert Judit Polgár.

Nervøs i flere dager

Carlsen fikk til og med overtaket på torsdagens parti, uten at han klarte å utnytte det til seier. Selv innrømmet han etter partiet at nervene spiller inn. Jo lengre det går, jo større blir konsekvensene av en feil i VM.

– Jeg har vært nervøs i flere dager nå, sier Carlsen.

GLAD: Etter en alvorlig start på VM, har Fabiano Caruana nå lettet litt på humøret de siste dagene. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Hvis du ikke er nervøs i VM er det noe som er rart. Jeg prøver å kontrollere dem, men det er ikke lett, sier motstander Caruana.

Fredag er det hviledag for spillerne. Lørdag er det nest siste parti, da spiller Carlsen med sort. Deretter er det nok en hviledag før siste VM-parti mandag. Da har Carlsen sorte brikker, og Team Carlsen krysser fingrene for et nytt mirakel.