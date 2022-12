Skjeller ut Brasil-stjernenes måldans: – Respektløst

– Jeg kan ikke tro hva jeg ser. Jeg har aldri sett så mye dans. Det er som å se «Skal vi danse», sa Manchester United-legenden Roy Keane i ITV-studioet i pausen under kampen mellom Brasil og Sør-Korea.

Brasil herjet med motstanderen i første omgang og ledet hele 4–0 til pause. De fire scoringene ble feiret på brasiliansk vis, med dans og sambarytmer.

På grunn av de lange feiringene ble det også lagt til fem minutter i den første omgangen.

– Jeg synes det er respektløst å danse hver gang de scorer. Jeg bryr meg ikke om de første greiene etter det første målet, men ikke hver gang. Det er respektløst. Selv treneren deres ble med på det. Jeg liker det ikke, sa Keane.

Norges tidligere landslagstrener, Åge Hareide, er langt fra enig med Keane.

– Jeg synes ikke det er respektløst. Det viser brasiliansk glede. Jeg tror ikke Roy Keane kan danse i det hele tatt. I hvert fall er han ikke opptatt av det, slik jeg har sett ham, sier Hareide.

– Jeg er opptatt av at de viser glede. Det er ikke for å hovere overfor sørkoreanerne. Det tror jeg ikke ligger i den brasilianske folkesjela, rett og slett, sier han.

TRENEREN INVOLVERT: Selv Brasils landslagstrener Tite ble med på dansen. Foto: PEDRO NUNES / Reuters

I NRKs studio ble det i pausen en diskusjon mellom Tete Lidbom og Åge Hareide hvorvidt det burde bli gult kort for lange dansefeiringer, all den tid det er gult kort for å ta av seg drakta.

Lidbom er klar på at han støtter dans, og Hareide mener dansen viser noe av det viktigste i fotballen.

– Det der er det viktigste fotballen kan by på. For det viser samhold og glede. Det fotballen handler om, det viser de der. Samhold og glede, sa Hareide i pausen.

– Det er jo det som er det fine med fotballen. At når du lykkes, så er du sammen med andre og kan dele det med andre. Da blir følelsen enda bedre.

Når blir det for mye dans? Du trenger javascript for å se video.

Neymar tilbake med scoring

Brasil er den mestvinnende nasjonen i fotball-VM med fem titler, men 20 år har gått siden de sist gikk til topps. Da var Sør-Korea og Japan vertskap for mesterskapet, og mandag var det Sør-Korea som sto på motsatt halvdel i åttedelsfinalen.

For Brasil var Neymar tilbake igjen, etter at han hadde måttet stå over de to siste kampene i gruppespillet med en ankelskade.

Det skulle tidlig vise seg å bli en parademarsj.

Se høydepunktene fra kampen her:

Høydepunkter: Brasil 4-1 Sør-Korea Du trenger javascript for å se video.

Vinícius Júnior scoret kampens første mål etter bare seks minutter, og seks minutter senere økte Neymar ledelsen fra straffemerket.

Straffesparket var av det mildt sagt iskalde slaget. Mens keeper Kim Seung-gyu danset på streken, trippet Neymar rolig frem og trillet ballen i hjørnet og keeperen på rumpa.

– Keeper prøver å sette ut Neymar, og så er det Neymar som setter ut keeper med et av de mest overlegne straffesparkene jeg har sett. Det er så vidt at ballen triller over streken, sa NRKs fotballkommentator Christian Nilssen.

– Jeg må bare le. Han gir drilla på rumpa en helt ny dimensjon, sa Nilssen videre.

– Det er kongen av Brasil. Det er en selvtillit som man knapt kan tro det er mulig å ha, sa ekspertkommentator Carl-Erik Torp.

SCORING: Neymar scoret Brasils andre mål. Foto: CARL RECINE / Reuters

Med scoringen har Neymar nå scoret 76 landslagsmål og er bare ett mål bak Pelé, som er den mestscorende på det brasilianske herrelandslaget.

Pelé ble i forrige uke lagt inn på sykehus, men sendte en støttemelding til det brasilianske laget før mandagens kamp.

– Jeg skal se kampen fra sykehuset, og jeg kommer til å heie på hver og en av dere, skrev legenden på sosiale medier.

Etter kampen kom Brasil-spillerne ut på banen med et banner til ære for Pelé:

Brasil hyllet Pelé etter seieren mot Sør-Korea Du trenger javascript for å se video.

– Minner om de store årgangene

Brasil hadde allerede vist frem danserytmene i feiringen av de to første målene, og det svingte virkelig av spillet da Richarlison økte til 3–0.

Spissen trikset med ballen på hodet, fikk spilt videre til Marquinhos, som igjen sentret til Thiago Silva. Han sendte Richarlison alene gjennom med keeper, og spissen avsluttet sikkert i mål.

– Det går så fort. Det er ingen i verden som kan henge med på det der. Du kan sette hva du vil foran det. Det nytter ikke. Det går fort. Det er for presist. Det er for bra, sa Nilssen.

PERLE: Richarlison scoret sitt 20. landslagsmål da han økte til 3–0. Foto: CARL RECINE / Reuters

– De fleste mål føler jeg at jeg har sett før, men dette målet har jeg ikke sett før. Aldri noe i nærheten. Han står og trikser med hodet utenfor 16-meteren, sa Torp, før han begynte å le.

– Brasils årgang fra 2022 minner om de store årgangene. 58, 62, 82, sa Nilssen.

Lucas Paquetá fortsatte den brasilianske festen med en pen volleyscoring før pause.

I den andre omgangen reduserte Sør-Korea én gang etter et pent langskudd fra Paik, men Brasil tok seg enkelt videre til kvartfinalen.

I kvartfinalen møter de Kroatia, som mandag slo Japan etter straffesparkkonkurranse. Kvartfinalen spilles fredag klokken 16.00.