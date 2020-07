Skjelbred om RBK-trøbbelet: – Håpet ting skulle flyte godt

Forventningspresset på Per Ciljan Skjelbred er enormt når han igjen drar på seg Rosenborg-trøya, ganske nøyaktig ni år etter at han dro fra Lerkendal.

33-åringen kjørte fra Berlin og hjem til Trondheim med flyttelasset tidligere denne uka, men rakk ikke å bli spilleklar til uavgjortkampen mot Vålerenga onsdag.

Per Ciljan Skjelbred er tilbake i sort og hvitt og har skrevet på en 2,5-årskontrakt. Foto: RBK.no

For Skjelbred er det deilig å være tilbake.

– Det er jo rart, men det er utrolig godt. Det har vært en lang reise, men nå har jeg endelig kommet hjem igjen til Trondheim og til Lade. Jeg er veldig motivert, jeg gleder meg skikkelig til å få springe utpå matta igjen og være en del av Rosenborg igjen.

Nå handler alt om å bli helt skadefri for Skjelbred. 33-åringen er usikker på om han blir klar til søndagens møte med Stabæk.

– Jeg har tatt bilde i dag, så får vi se hva svarene blir. Jeg har hatt en liten kjenning. Det er noe der, men ikke noe stort. Jeg skal trene litt i dag og få litt behandling, så er det et prosjekt dag til dag.

– Har opplevd mye verre

Det har vært en ny svak sesongstart av trønderne. Fem poeng er beholdningen etter fem kamper og allerede er det blitt en solid luke fram til Bodø/Glimt og Molde i toppen.

Etter tapet mot Bodø/Glimt forrige uke pakket Eirik Horneland sakene sine og forlot trenerjobben på Brakka. Skjelbred forteller at han trodde han skulle komme hjem til et lag som var mer i flyten.

– Jeg hadde jo håpet at det skulle flyte ganske godt da jeg kom hjem, sånn at det bare var å hoppe inn i et system som marsjerte. Men herregud, jeg har opplevd mye verre ting enn den sesongstarten her, så det skal nok gå bra. Det er fotball og ting snurt fort. Det er en veldig bra gjeng og mye bra talent i gruppa, så dette tror jeg vi skal få ordnet, sier Skjelbred til NRK.

Skjelbred mener likevel det ikke er umulig å kjempe om ligagull utover høsten.

– Ingenting er umulig, men vi har gjort det vanskelig for oss selv. Ti poeng er mye på en så kort sesong so i år. Da må vi begynne å ta poeng, mye poeng, og Molde og Bodø må ha en dårlig periode.

Må finne kampformen

I utgangspunktet skal Skjelbred være sett på som en erstatter for Marius Lundemo, som drar til kypriotisk fotball og APOEL 1. august. Skjelbred sier at han er åpen for å spille alle posisjoner på midtbanen, men er mest opptatt av å komme i kampform.

– Det får vi se. Nå har jeg kommet hjem, men jeg har ikke fått trent med gruppa ennå og har vært litt ute av ting. Førsteprioritet for meg er bare å komme meg i form, bli fit og være en kandidat til å spille. Når formen kommer får vi se hva trenerne ønsker.

Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred i passiar under en mesterligakamp mot Schalke i 2007. Foto: MARTIN MEISSNER / AP

I sin forrige periode som RBK-spiller var han med å vinne tre ligagull og var også med på klubbens siste mesterliga-gruppespill i 2007. Allerede i 2004, som 16-åring ble han tatt opp i RBKs A-stall. Inntil videre har han skrevet under for to og et halvt år.

– Jeg er spent selv på hvor lenge dette går. Jeg har vært heldig og hatt et langt fotballiv, jeg startet veldig ung, og vi tar de årene her først så får vi ta en evaluering etterpå.