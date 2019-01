Den første viktige distansen kommer allerede i dag, torsdag, når damene klokken 11.00 går 10 kilometer klassisk intervallstart i NM-bygda Meråker.

– Dét rennet og 15 kilometer skibytte på lørdag er helt avgjørende for hva de får gå i VM. En skjebnehelg for begge to, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Har ikke overbevist

Han slår fast at Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg med sikkerhet får gå disse to distansene i tillegg til tremil. Med Astrid Uhrenholdt Jacobsens sterke resultater de siste ukene, med syvende- og andreplass i både Otepää og Ulricehamn, er også hun en sikker kandidat på tre distanser i VM, mener Bjørn.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Med fire plasser per renn, er det dermed bare én igjen i hvert eneste laguttak til to av tre individuelle distanserenn.

– Ragnhild og Heidi har ikke overbevist hittil i sesongen. Det blir en innbyrdes kamp mellom de to. Får en av dem til et toppløp torsdag betyr det i praksis VM-billett til den øvelsen. Det samme gjelder løpet med 15 kilometer med skibytte lørdag, sier Bjørn.

Spent Weng

For Haga er ting omtrent snudd på hodet fra fjoråret. Fantastisk god i fristil gjennom hele 2017/2018-sesongen og olympisk mester på 10 kilometer i den stilarten. I tillegg hadde hun enkelte gode klassiskresultater og en tredjeplass på 15 kilometer med skibytte på Lillehammer desember 2017.

Heidi Weng ble sammenlagtvinner av verdenscupen sist sesong, men kom skjevt inn i årets, og har ligget bak de beste hele veien. Nå står hun overfor en svært viktig NM-uke. Weng svarer «jeg vet ikke, det blir spennende å se» og «jeg får ikke gjort annet enn å gå så godt jeg kan», når NRK spør om hun er klar for alvoret som NRK-ekspert Torgeir Bjørn forteller om.

– Veldig usikker

På spørsmål om hva slags følelse Weng har med tanke på laguttaket til både 10 kilometer klassisk og 15 kilometeren, svarer hun at hun ikke tenker så mye på det, men bekrefter at det er de to øvelsene hun drømmer om å gå i VM.

– Føler du deg inne på de to lagene?

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg får prøve å gjøre så godt jeg kan. Jeg får ikke gjort mer enn det.

– Og følelsen din inn mot de øvelsene nå i NM?

– Jeg føler meg veldig usikker. Klassisken har ikke vært så bra i år, jeg håper det går bedre, sier Weng – og går så inn i en ventende bil på Grova skistadion.

KJEMPER FOR PLASS I FLERE VM-UTTAK: Heidi Weng. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Viktig å vise form

Ragnhild Haga hevder hun ikke har tenkt så mye på at kampen om den siste plassen på to VM-distanser trolig står mellom henne selv og Heidi Weng.

27-åringen fra Nannestad sier hun tar helg for helg og håper på en formstigning. Når det gjelder NM-uken tar hun ett renn av gangen, at man får gjøre opp status etter helgen, men innrømmer til slutt at «det er viktig å vise form».

– Det er ikke plass til alle

Landslagstrener for de norske langrennsdamene, Ole Morten Iversen, sier som de aller fleste i skimiljøet i disse dager, nemlig at «det aldri er en ulempe å vise form før mesterskap».

– Men du står i fare for å vrake Heidi Weng eller Ragnhild Haga på de to distansene ...?

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er ikke plass til fem på et lag, nei. En av de fem som folk tenker bør være med på et lag, er det ikke plass til. Men det er flere øvelser og jeg er sikker på at alle får gå en VM-øvelse. Alle får ikke gå alle distanser. Det går ikke, sier Iversen, som deretter av NRK får spørsmål om han har tatt den alvorspraten med Haga og Weng før NM.

– Alvorsprat ... Dette har de vært med på før. Det er bare å telle opp, det er ikke plass til alle, og det har vi sagt til dem. Det har skjedd før. Det er enkelte øvelser de føler seg trygge på, og andre øvelser de ikke gjør det, svarer Iversen diplomatisk.