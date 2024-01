Skitopp legger seg flat etter bråk med norske stjerner: – Beklager på det sterkeste

– Jeg synes det er kult at hun – som den eneste – tør å snakke ut i et fellesskap.

Det sier Aleksander Aamodt Kilde om Kristin Gjertsen, medlem i styret til Norges Skiforbund.

– All kudos til henne, fortsetter alpinisten.

Rett før jul sendte nemlig Gjertsen en e-post til blant andre Kilde, der hun tok både ansvar og selvkritikk for egen rolle i styrets behandling av den såkalte «image rights»-saken.

– Jeg skulle inderlig ønske at jeg hadde gravd dypere og dermed forstått dette mye tidligere, lyder deler av e-posten, som NRK har sett.

– Jeg beklager på det sterkeste, heter det videre.

Glad for støtten

Beklagelsen er sendt av Gjertsen på egne vegne, men slik hadde det ikke trengt å være. Under et styremøte i november kom nemlig Gjertsen med fem forslag, der det ene lød som følger:

«Skistyret ber offentlig om unnskyldning for at arbeid og prosessen med landslagsavtalen har tatt uakseptabelt lang tid, med en erkjennelse av at tid er en mye mer kritisk parameter for utøvere enn administrasjon og styret.»

Det kommer frem i referatet som ble offentliggjort i helgen. Forslaget ble nedstemt.

– Jeg setter veldig pris på at det er en i styret som er på vår side, og som har lyst til å gjøre en endring på dette. Jeg tror det ser lysere ut fremover nå, så får vi bare ta steg for steg, sier Kilde.

Konflikten mellom Skiforbundet og flere store idrettsprofiler har vært både langvarig, fastlåst og har fått store konsekvenser:

– Mange ganger lengre tid enn hva som er akseptabelt

Den årelange krangelen har ført til at landslagsalpinistene ikke har signert kontrakt med NSF på flere år. I tillegg har langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo valgt å stå utenfor landslaget, og Lucas Braathen har lagt opp i en alder av 23 år.

Styremedlem Gjertsen utdyper overfor NRK hvorfor hun ønsket at et samlet styre skulle beklage:

– Prosessen med landslagsavtale har tatt mange ganger lengre tid enn hva som må anses akseptabelt, og vi har landslagsutøvere i dag som sist signerte kontrakt for sesongen 2021(!). Tid er en kritisk parameter for utøvere som har noen få års karriere, mye mer kritisk enn for administrasjon og styret. Det har gjort konsekvensen av en lang prosess uforholdsmessig stor, sier Gjertsen.

STYREMEDLEM: Kristin Gjertsen, her avbildet i forbindelse med styremøtet på Gardermoen i november. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Hun er også kritisk til egen innsats, særlig fordi hun ikke skjønte alvoret i situasjonen før hun leste en VG-sak i juni i fjor. Da meldte hun inn saken til styret.

– Jeg skulle inderlig ønske at jeg hadde gravd dypere og dermed forstått dette mye tidligere. Da jeg ante sakens alvor, burde jeg dessuten ha lagt større kraft i å få fortgang i prosessen gjennom sommeren og tidlig i høst, forklarer styremedlemmet.

Hun sier at det er det hun har bedt om unnskyldning for, og at hun har fått beskjed om at unnskyldningen er mottatt og satt pris på.

Skiforbundet: – Styrets ansvar

Visepresident i Norges Skiforbund, Aage Schaanning, sier til NRK at de har vært klare på at «behandlingen av denne saken har tatt for lang tid».

– Det er styrets ansvar, og det er uttalt flere ganger offentlig. Som også styrereferatet i denne saken viser, er det ikke uvanlig at det er ulike oppfatninger og diskusjoner i et styre når saker behandles og før disse vedtas. Det er det full åpenhet om, sier han.

Schaanning fortsetter:

– Skistyrets fokus i fjor høst var å få vurdert ulike juridiske oppfatninger knyttet til disse spørsmålene, og sørge for at vi fremover finner best mulig løsninger for alle involverte.

I referatet fra møtet der Gjertsen blant annet foreslo en felles unnskyldning, står det at forslaget ble stemt ned fordi «skipresidenten allerede hadde beklaget seg i media flere ganger».

– Jeg beklager sterkt at Lucas har kommet til denne konklusjonen, sa skipresident Tove Moe Dyrhaug til forbundets egne nettsider da Braathen-exiten var et faktum.



– Styret mente presidenten allerede hadde beklaget flere ganger. Er du enig i at hennes uttalelser dekker det du ønsket å beklage?



– Et styrevedtak om beklagelse slik jeg foreslo, ville vært fra hele styret, også grenkomitelederne. Jeg oppfatter for øvrig at utøverne har uttrykt mangel på forståelse for sin situasjon også i senere tid, svarer Gjertsen.