Skitopp bekrefter: Johaug brøt forbundets klesreglement gang på gang

Det innebærer brudd på skiforbundets interne klesreglement, bekrefter langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Han forklarer imidlertid litt lenger ned i saken hvorfor han senere skal ha en prat med Therese Johaug om klesreglementet. Det handler om kompliserte grenseganger mellom hva som er lov og ikke.

Strenge regler

Bakgrunnen for at Johaug har brutt klesreglementet tar utgangspunkt i den kommersielle manual, et konfidensielt dokument NRK har lest. Den er et oppslagsverk for utøverne i langrennslandslagene for å sikre at blant annet markedsmessige forpliktelser blir overholdt og praktisert riktig. I manualen blir klesinstruksen behørig omtalt.

Det går blant annet frem at utøverne «alltid skal bruke skiforbundets offisielle trenings-, konkurranse- og paradeantrekk hvor media, publikum er til stede, ved offisielle samlinger, mesterskap og andre konkurranser i Norge og utlandet».

Det er Active Brands og blant annet merket Bjørn Dæhlie som leverer klær til landslagene i langrenn. Kari Traa brukes på undertøy, og merket «Johaug» på en del fritidstøy. Dette betyr at utøverne i konkurransesetting skal bruke tøy fra Dæhlie.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, på plass i VM-byen Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klubb- eller landslagstøy

Det finnes imidlertid noen unntak for klesinstruksen. Under NM del 1 og 2, samt den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen, åpner skiforbundet i sitt reglement for at utøverne kan bruke klubbens bekledning. Det presiseres imidlertid følgende: «Om utøver velger å ikke benytte egen klubb-bekledning, skal offisiell landslagsbekledning benyttes».

Det er på dette punktet Johaug har brutt reglene og i stedet brukt klær fra egen kolleksjon i det offentlige rom og tilgjengelig for mediene etter rennene.

Ikke i henhold til reglementet

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at reglene er klare, men presiserer at han ikke er kjent med om Nansen IL, Therese Johaugs klubb, har klubbavtale med klesmerket «Johaug».

Når NRK forteller at Nansen IL-leder, Jon Gunnar Rønningen, selv har fortalt at deres bekledningsleverandør er Trimtex og ikke Johaugs eget merke, svarer han slik på spørsmål om hun har brutt reglementet:

– Ja. Stemmer det at hun gikk med «Johaug» på overtrekkstøyet, har hun gått med klær som ikke er i henhold til vårt interne reglement. Men jeg vet at den konkurransedressen (trikoten) hun har gått med i hele år, er landslagsdrakten.

I FEIL TØY: Therese Johaug (venstre) etter seier på 15 kilometer skibytte. På bildet ved siden av har Johaug akkurat vunnet 10 kilometeren på Beitostølen i november. Foto: NTB Scanpix

Sentral i mediebildet

Johaug gikk i landslagstrikoten, slik Bjervig påpeker ovenfor, da hun stilte på start på Beitostølen i november og NM i Meråker i månedsskiftet januar/februar.

Men da hun skulle ta på seg varmt tøy etterpå tok hun på seg klær fra sitt eget klesmerke. Slik bildene over viser har Johaug på seg grønn bukse og overtrekksjakke, varm vinterjakke i gul og rød farge. Ingenting fra Trimtex eller Dæhlie. Hun var naturlig nok en helt sentral del av mediebildet begge rennhelgene. Johaug vant totalt fire av fire distanser hun stilte opp på under Beitostølen og NM i Meråker.

Johaug har ennå ikke vært med på pressetreff i forbindelse med VM i Seefeld. Skistjernen vet at NRK omtaler saken, men ifølge Bjervig er hun ikke tilgjengelig for kommentar. Manager Jørn Ernst sier følgende til NRKs sak:

MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Active Brands som har avtalen med Norges Skiforbund, og eierskap til Johaug-merkevaren, ønsket at Therese skulle bruke Johaug overtrekk/fritidsbekledning på Beitostølen og NM-konkurransene. De har mulighet for å instruere hvilke merker og plagg som utøvere skal bruke innenfor de merkene som ligger under Active Brands’ eierskap.

Regelendring sist sesong

At utøverne får bruke klubb-bekledning – og kun dét i stedet for landslagstøy – er for øvrig en endring som kom i forbindelse med OL-sesongen i fjor. Før dette kunne landslagsløpere som for eksempel Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby promotere private klessponsorer som Swix og SkiGo i forbindelse med Beitostølen- og NM-helgene.

Ifølge Bjervig handlet det om at skiforbundet ønsket å styrke klubbenes posisjon. Det sa han i en sak i VG høsten 2017.

Grenseganger

På spørsmål til Bjervig om hva han synes om at Johaug bryter reglementet, svarer langrennssjefen at det «kan han og Therese prate om på egenhånd». Han forteller videre at det er en sak som de skal løse internt.

– Men det er klart, reglene er klare, man skal gå med landslags- eller klubbtøy».

KONSENTRERT: Therese Johaug, her under en trening i idylliske omgivelser i Seefeld. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hun er en rutinert utøver, bør hun være sitt ansvar mer bevisst, og hun vet vel hva som står i kommersiell manual?

– Det kan du sikkert si. Det er noen grenseganger her. Det er sånn at Johaug også eies av Active Brands som er hovedleverandøren vår av klær. Johaug leverer noe klær inn i landslagspakken. Men dette prater jeg og Therese om internt.

– Mange vil hevde at de helgene er kjempeanledninger for markedsføring for Johaug, er det kynisme inne i bildet her?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er heller en gråsone på reglementet som vi må avklare.

– Hvordan tror du de andre utøverne reagerer på dette?

– Det må du spørre dem om. Men det er som jeg sier, hun kan ikke gjøre sånn, hun skulle gått med klubbdrakten sin.

Startet med hansker

Historien mellom skiforbundet, Active Brands og Johaug fortjener for øvrig noen ord. Den startet for noen år siden. Først må vi tilbake 2011, til tiden da skistjernen startet sitt kleseventyr gjennom salg av votter og hansker.

Dette er produkter som kategoriseres som racingutstyr og som utøverne uproblematisk for eksempel kan produsere selv og markedsføre uten at skiforbundet har noen konkurrerende avtaler med ett merke som har bransjeeksklusivitet.

Ble kjøpt opp

Når det gjelder annen bekledning er reglene helt annerledes.

I 2013 hadde selskapet Active Brands (AB), som eier Bjørn Dæhlie-merket, fått tilslaget på å levere nettopp Dæhlie-bekledning til Norges Skiforbund langrenn. Slik regelverket er, kunne ikke Johaug utvide kolleksjonen til å omfatte skiklær og promotere dem.

Men i 2015 kom den finurlige løsningen. Active Brands kjøpte opp Johaug. Skistjernen er i dag også inne på eiersiden. Dermed lå veien helt åpen for at hun kunne selge alt av klær også midt i sesong – uten at skiforbundets bekledningssponsor (AB) hadde noe problem med det. Og november 2015 kom også klærne på markedet. Det har de vært siden. I dag er det naturligvis millionbutikk.

Gjorde intervju i «Johaug»-hettegenser

Johaug hadde også på seg tøy fra egen kolleksjon i et lengre NRK-intervju som ble gjort under NM-helgen i Meråker for en snau måned siden.

VM-INTERVJU: Therese Johaug i klær fra egen sponsor under et NRK-intervju. Foto: Skjermdump / NRK

Intervjuet ble sendt i Sportsrevyen sist søndag – foran snaue 600.000 TV-seere – og der dukket Johaug opp i en hettegenser fra eget klesmerke.

– Når det gjelder hva man har på seg av fritidstøy, så er Active Brands hovedleverandør av det utstyret til oss. De eier flere merker, som Johaug, Kari Traa og Bula. Der ser jeg ikke noe problem, sier Bjervig.

