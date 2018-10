Olympiatoppen endret nylig sine elektroniske treningsdagbøker. Overgangen til en ny versjon har ikke gått smertefritt, noe NRK har fortalt om tidligere.

To uker senere har skistjernene fått nok av det nye systemet, som har rundt 40.000 registrerte brukere, selv om ikke alle disse bruker dagboken daglig.

– I starten var det knyttet frustrasjon til det. Det blir riktig å si. Og nå har vi egentlig gått tilbake til det gamle systemet, forteller allroundlandslagets trener, Eirik Myhr Nossum, til NRK.

Treningsdagboken er blant utøvernes viktigste verktøy i hverdagen. Her loggføres treningsøkter, og her kan de følge med på hva som har vært suksessformelen tidligere perioder og sesonger.

De kan også benytte seg av – og studere - ytterligere statistikk fra ulike treningsøkter for å oppnå fremgang som utøvere.

– Ikke tid

Nossum sier videre at han, og alle andre landslagstrenere, står fritt til å velge selv.

Men for Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug betyr trøbbelet knyttet til OLTs nye treningsdagbok i stedet et gjensyn med den gamle treningsdagboka til Bestr.

Flere trenere og utøvere har allerede registrert seg, skriver langrenn.com.

– Jeg kan bare svare for mitt lag og slik det har vært nå, i og med at vi straks er i sesong, så har jeg valgt å gå tilbake på det gamle systemet. Det er oppe og går. Men jeg vil understreke at den nye dagboken til Olympiatoppen kommer til å bli veldig bra. Men jeg har ikke tid til å holde på med noe som ikke fungerer optimalt akkurat nå, sier Nossum.

Allroundlandslagets trener, Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hadde en lang liste

Han sier at det for ham selv og utøverne handler om at det mangler en del statistikk. For eksempel måter å se data på. Det du ønsker å se og finne, er svært tungvint å navigere seg frem til.

Hans Christer Holund forteller til NRK at siden han nå har byttet tilbake til den gamle dagboka, er han godt fornøyd og problemene får dermed ikke konsekvenser for ham.

Allroundlandslaget benytter seg av det gamle systemet i hvert fall frem til sesongslutt i april.

Fagsjef ved Olympiatoppen, Else Marthe Sørlie-Lybekk, forteller at de jobber kontinuerlig med å forbedre den nye versjonen av treningsdagboka og at flere av startproblemene som NRK tidligere har omtalt, nå er luket bort.

– Vi hadde en lang liste med ting som vi ønsket å forbedre, og vi har jobbet oss et godt stykke ned på lista, sier hun.

– Noe kommer til å ta litt lengre tid, men at brukerne skal få brukt treningsdagboka og få føre inn og se data, det er vi kommet langt på.

Fagsjef ved Olympiatoppen, Else Marthe Sørlie-Lybekk. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Ikke forbud mot å lage treningsdagbøker

– Hva tenker du om at utøvere nå har droppet å bruke treningsdagboka til fordel for et annet system?

– Det må de få lov til å gjøre. Det er ikke noe forbud mot å lage treningsdagbøker. Konkurranse tåler vi i toppidretten, kommenterer hun.

– Men det er vel som en konsekvens av problemene dere har hatt. Begynner dere å få dårlig tid?

– Vi har alltid dårlig tid, vi vil alltid ha det så bra som mulig og så fort som mulig. Vi ligger ikke på latsiden, understreker Sørlie-Lybekk.

Fagsjefen ved Olympiatoppen innrømmer at de burde ha kommet lenger i utviklingen før de gikk over til den nye dagboka. Ifølge Sørlie-Lybekk valgte man å bytte løsning fordi den gamle versjonen ikke lenger fungerte på alle plattformer.

– Vi er vel omtrent der hvor vi skulle vært da vi lanserte dagboka.

– Det har vært et stort og komplisert prosjekt med mye data, men det har blitt bedre og det skal bli enda bedre, sier hun.

