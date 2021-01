Skistaver ryker i kulda: – Veldig bekymringsfullt

Emil Iversen går i et tett heat i kvartfinalene på sprinten under norgescupen på Lygna. Fra et tak til et annet står staven bare brått igjen i snøen.

– Jeg satt den ned i snøen, kanskje i noe is, men jeg følte den hekta seg fast og jeg hadde mye kraft og reiv den helt av. Håndtaket satt jo igjen i hånda, forteller Iversen til NRK etter rennet.

Svaret på hva han tenkte da det skjedde, egner seg faktisk ikke på trykk.

– Er det litt bekymringsfullt?

– Nei. Litt er ikke et ord. Det er veldig bekymringsfullt at det skjer. Det er håpløst, fastslår Iversen, som trengte å vise seg frem med tanke på en VM-sprint.

Nytt stavuhell

To dager senere skjedde det igjen. I et helt annet renn, i en annen idrett. Ut fra femte skyting på parstafetten gikk Johannes Dale det han kunne for å ta igjen Tyskland og Russland. Han nådde Benedikt Doll i en motbakke, men ga samtidig den tyske konkurrenten problemer.

– Johannes tråkket på stavene min, og plutselig hadde jeg ingen stav i hånda. Bare stroppen. Det var litt tungt å gå opp bakken med bare én stav, sier Doll til NRK.

– Jeg fikk litt dårlig samvittighet for jeg var litt borti staven hans. Det går vanligvis greit, men da røk håndtaket fra staven, altså korken der man holder løsnet, bekrefter Dale, som også la merke til at Iversen hadde et lignende problem.

FIKK PROBLEMER: Benedikt Doll fikk staven ødelagt da Johannes Dale skulle passere ham på blandet stafett i helgen. Du trenger javascript for å se video. FIKK PROBLEMER: Benedikt Doll fikk staven ødelagt da Johannes Dale skulle passere ham på blandet stafett i helgen.

Mener kulde er grunnen

Alle de tre nevnte utøverne går med staver fra One Way. Skiskytterne mener det er kulda som skaper problemene.

– De er bra i vanlige forhold, men når det blir kaldt så tåler ikke limet det, sier Doll.

– Det har vært en liten svakhet med limet i korken som er festet til stavrøret, forteller Dale.

Det skaper bekymring, spesielt før VM, noe som også er blitt tatt opp med produsenten.

– De må ta en gjennomgang av limet, for det har skjedd såpass mange ganger. Vi har sagt ifra at det må sjekkes, og jeg tror de er klar over det. Det skal jo ikke skje. Det bør være en smal sak å bytte lim på fabrikken som lager stavene, mener Dale, som sier det ikke gjelder alle stavene

– Men når du plutselig har en det skjer med, så er det kjedelig.

MISTET SJANSEN: Emil Iversen mistet muligheten til en god plassering, som igjen var viktig med tanke på et VM-uttak. Du trenger javascript for å se video. MISTET SJANSEN: Emil Iversen mistet muligheten til en god plassering, som igjen var viktig med tanke på et VM-uttak.

Skal i «snekkerboden»

Iversen hadde aldri opplevd et lignende stavproblem tidligere. Han byttet stavleverandør for snart et år siden.

– Jeg stoler på stavene, men de kan knekke og uhell kan skje. Men blir det en gjenganger så blir det krise. Men jeg er ikke redd for det, sa han etter rennet på fredag.

FIKK NY STAV: Emil Iversen fikk i mål med to ulike staver på sprinten. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK har vært i kontakt med One Way, som selges og markedsføres av Fischer. De bekrefter at de er klar over problemet, og lover å løse det.

– Dette skal bli gjort ordentlig, og limet skal sikres på fabrikken i Østerrike. Vi vil poengtere at uhellet som har skjedd gjelder noen prototyper, så vi vil undersøke hvordan problemet har oppstått og få å løst dette, det gjelder derfor ikke alle stavene, sier racingsjef i Finor, Johan Sørum Gangsø.

Utøverne det gjelder vil få beskjed om å komme innom for en sjekk av sine staver.

– Vi skal få løst dette så det ikke blir et vedvarende problem, og utøverne skal ikke være redd for å miste stavene. Vi ønsker å være et merke høyt oppe på markedet, og da kan vi ikke ha slike feil, forsikrer Gangsø.

Inntil Dale føler seg sikker, har han en plan for å unngå nye uhell.

– Jeg får lime det fast selv. Finne frem noen godsaker i snekkerboden, sånn jeg holdt på før da jeg var yngre, sier han.