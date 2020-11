Skistad stoppes av nye regler før distanserenn: – Jeg skulle gjerne gått

Beskjeden fikk hun onsdag kveld.

Det blir slik fordi hun er rangert som nummer 63 på distanse av de norske løperne som har meldt seg på 15 kilometer klassisk. Kun 55 får gå. Hun er derfor avhengig av at åtte utøvere foran henne på listen melder forfall.

– Jeg skulle veldig gjerne gått, sier Skistad til NRK.

Hun er sprinteren som tok Norge med storm i 2018/2019-sesongen. Det ble tyngre i fjor, men Stavås Skistad avsluttet sist sesong med en god følelse etter finaleplass i verdenscuprennet på hjemmebane på Konnerud i mars.

Før årets VM-sesong ble 21-åringen belønnet med plass på rekruttlandslaget.

Men hun har altså fått en brokete start på rennsesongen.

– Konkurranser er den beste treningen

I år er det nemlig slik at kun 200 personer får oppholde seg inne på stadion på Beitostølen. Norges Skiforbund har bestemt at 90 herrer og 55 dameløpere får stille til start i hvert renn. I tillegg til 55 servicefolk.

Det er de utøverne med lavest såkalte FIS-punkter, det vil si en rangering basert på tidligere resultater, som får stille. Therese Johaug har som verdens beste null FIS-punkter i distanserenn. Mens Skistad har 167 FIS-punkter og er 63. best.

REKRUTTLANDSLAGSTRENER: Torstein Drivenes. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

At det er like mange servicefolk som dameløpere er for øvrig en ordning som har fått krass kritikk, men Skistad vil ikke kommentere at hun blir et «offer» for akkurat det.

– Jeg har full forståelse for at kvotene er der og da må jeg heller jobbe hardere for å være innenfor det kravet som er satt. Det er viktig at alle bidrar med å redusere smitte, så får jeg heller ta en god intervall i stedet.

– Det er klart vi skulle sett at Kristine fikk gå, da konkurranser er den beste treningen for alle langrennsløpere, men om så ikke skulle skje så har det ingen betydning for det som kommer senere, sier rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes.

– Jeg har vært helt død

Skistad har også hatt en varierende sesongoppkjøring.

Frem til i sommer var Skistad svært fornøyd med tingenes tilstand. Konnerud-jenta hadde en litt annerledes tilnærming til treningen. Hun droppet jaget etter treningstimer og konsentrerte seg heller om å gjøre slik hun selv ville.

Men i høst endret det seg.

– Det har vært ekstremt harde samlinger. Jeg har vært helt død etter samlingene. Jeg har prøvd å tilpasse litt, det har ikke vært lett. Man blir revet med, beskriver Skistad.

– Helt på grensen

Med «revet med» mener sprinteren at hun har et konkurranseinstinkt som gjør at hun tror hun takler det meste av treningen det er lagt opp til. Men lagvenninnene på rekruttlandslaget har – slik hun selv beskriver – mye bedre kapasitet enn henne. Dermed går langturene fortsatt fortere enn hun er vant til.

– Det blir fort gjort at man mister hodet. Men jeg har hatt med hodet mer enn i fjor, sier hun og humrer godt.

Men hun har vært preget. I flere perioder i høst har hun forsøkt å hente seg inn igjen etter samlingene. Det har hun så vidt klart.

– Har det vært forsvarlig?

– Jeg var helt på grensen for noen uker siden, sier hun.

– Jeg var ganske kjørt. Men jeg tok det rolig rett før det ble krise, før det gikk veldig galt. Nå har jeg trent noen uker for meg selv og funnet tilbake til overskuddet. Jeg er spent på hvordan jeg ligger an.

TRENTE MED ELITELAGET: Kristine Stavås Skistad, her på treningsøkt også med elitelaget. Bak står damelandslagstrener Ole Morten Iversen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Lave skuldre

For Skistad og resten av utøverne på rekruttlandslaget venter en vinter med mye usikkerhet og enda færre renn enn før.

– For meg blir det viktig å bare gå bra de rennene jeg får. Men jeg føler man får svar ganske fort i langrenn. Hvis man ikke er i nærheten på Beitostølen, så er det ikke vits å stille opp i VM.

21-åringen er imidlertid klar til dyst fredag. Hva hun kan få til i klassisk sprint er hun og treneren usikre på.

– Det er det første rennet og hun har ikke hatt like mye treninger på snø som de andre. Jeg tenker at hun får stille med lave skuldre, så får hun gå så fort hun bare kan, sier trener Drivenes.