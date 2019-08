Skistad gikk på kraftig treningssmell: – Hun må lære å balansere

Det sier 19-åringen til NRK fredag, like før hun gikk sin aller første rulleskikonkurranse under Blinkfestivalen i Sandnes. Hun hadde ikke store forventninger til seg selv. Til slutt ble hun tatt av konkurransen den siste runden fordi det var fare for at hun skulle bli tatt igjen av tetgruppen i den ti kilometer lange fellesstarten.

– Det sa stopp

Istedet var det et annet ungt talent som grep sjansen. 18 år gamle Helene Marie Fossesholm spurtet inn til seier foran en rekke etablerte norske stjerner. Lørdag får imidlertid Skistad en sjanse til å revansjere seg når det er sprint på programmet.

Men det var heller ikke gitt at Stavås Skistad skulle til Sandnes. For hun har lagt bak seg en tung periode i deler av juni og juli. Faktisk trente hun ikke som planlagt i en treukersperiode.

– Det sa stopp, egentlig. Det var rundt den samlingen jeg skulle på i Bø (sammen med elitelaget). Jeg måtte ta det rolig noen uker, sier Skistad.

GODE VENNINNER: Kristine Stavås Skistad og Helene Marie Fossesholm, her sammen under et NRK-intervju fredag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Må lære å balansere

Det startet på rekruttlandslagets samling på Sognefjellet en tid før det. Stavås Skistad gikk en hardøkt som gikk dårlig. Så gikk det litt dårligere på den neste og slik fortsatte det. Det ble for mye, sier hun.

Stavås Skistads trener gjennom en årrekke, Per Ola Gasmann, mener hun bare har vært overivrig.

For 20-åringen har gjort et byks opp til rekruttlandslaget denne sesongen og Gasmann innrømmer at det kan ha gått for fort på noen av lagøktene der Skistad har vært med. Flere av jentene på rekruttlaget er bedre på distanse enn Skistad, forteller treneren.

– Hun må lære å balansere litt. Hun har kommet med på nytt lag og prøver å ta et steg videre. Da må man regne med å bikke over litt iblant, sier han.

– Det har kanskje blitt for høy intensitet. Så tar man ikke signalene etterpå og så bygger det seg opp. Men nå har hun gjort justeringer. Hun droppet samlingen i Bø. Det var ikke noen vits å være der, forteller Gasmann, som likevel understreker at det nå har gått bra og som normalt i to uker i strekk.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet under Lysebotn Opp torsdag denne uken. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Godt av å ha Skistad på laget

NRK-ekspert Torgeir Bjørn plukker opp igjen diskusjonen om hvorvidt Skistad skulle vært på landslaget, når han får høre om stortalentets treningssmell.

Han mener at Skistad rent kommersielt burde vært på landslaget, fordi hun er en stor profil allerede og han mener hun ville utfordret det etablerte miljøet der.

– Jeg tror mange av de på elitelaget hadde hatt godt av å ha Stavås Skistad der. Hun er en utradisjonell løper. Men så er det en fare for at hun hadde sprengt seg selv med det. Vi får se til vinteren om det er en riktig avgjørelse eller ikke, sier han, og fortsetter:

– Det som er sikkert er at hun må forbedre utholdenheten mye. Hun er allerede bak Fossesholm som er enda yngre. Hun må jobbe med det om hun skal være en reell seierskandidat i tradisjonell langrenn eller i tyngre løyper. Men i en rask sprintløype er hun allerede til vinteren definitivt fortsatt en klar seierskandidat, sier Bjørn.