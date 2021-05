Skistad går egne veier etter blytunge år: Vraker tilbud fra rekruttlandslaget

Det forteller 22-åringen til NRK. Hun fikk tidligere denne uken tilbudet om å fortsette på laget hun har vært en del av i to år nå.

Men:

TØFF SESONG: For Kristine Stavås Skistad, her fra sprinten på Beitostølen november 2020, der hun ble nummer åtte. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg har tatt et valg om å stå utenfor rekruttlandslaget. Det blir et bra team og opplegg på Konnerud som passer meg bra, sier hun, og begrunner hvorfor:

– Jeg er fortsatt veldig usikker på det som skjer rundt opplegget på rekruttlandslaget. Jeg føler jeg utvikler meg bedre på andre måter og med et annet opplegg.

NRK har vært i kontakt med langrennssjef Espen Bjervig i forbindelse med denne saken. Han sier han ikke kommenterer noe rundt uttak av lag før det offentliggjøres tirsdag 4. mai.

Sterkt og ungt damelag

Den nye hverdagen blir i et helt nytt prosjekt på Skistads hjemtrakter. Laget kalles Team Konnerud og består blant annet av en rekke unge, lovende langrennsdamer. Blant dem den ferske gullvinneren fra junior-VM på 15 kilometer, Margrethe Bergane.

Der er også Tiril Liverud Knudsen, som i likhet med Skistad var på rekruttlandslaget, men som ikke kommer til å få tilbud kommende sesong.

Fredag hadde laget sin første trening sammen på rulleski der NRK var til stede.

Konnerud-damene Tiril Liverud Knudsen, Margrethe Bergane og Kristine Stavås Skistad tok NM-bronse i stafett i 2020. Nå skal de også være i samme treningsgruppe. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Må bygge opp på en annen måte

Det var markeringen på en ny sesong og som Skistad håper markerer starten på veien tilbake til toppen av sprinteliten igjen.

Skistads nære rådgiver, diskusjonspartner og sportssjef ved NTG (Norges Toppidrettsgymnas), Per Ola Gasmann, sier dette om valget:

– Hun ønsker å gå tilbake til den type periodisering som hun har hatt før de foregående to årene. Hun vil også øke treningsmengden igjen. Men det må hun bygge opp og gjøre på en annen måte enn hun har gjort i det siste.

Han lister opp følgende fordeler ved å nå tenke nytt:

Hun vil trene med utøvere med litt lavere utholdenhetsnivå og dermed langturer i hennes fart.

Det blir færre og kortere samlinger enn på landslag. Stort sett én gang i måneden og vare rundt fem dager. Det betyr mindre reising og tid til å gjøre det hun ønsker.

Samlingene vil foregå på hjemmebane i Drammensområdet. Skistad har også kjøpt leilighet på Lillehammer, hvor også Gasmann holder til.

– Da tror vi hun kan trene optimalt. Vi er klare på at den modellen som de har gjort på rekruttlandslaget, den har funket for noen og andre ikke, blant annet for Kristine. Da kan det være smart med en endring, sier Gasmann.

– Kvaliteter av høy internasjonal klasse

Trener for Team Konnerud, Mads Madsgård. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Det er trener for Team Konnerud, Mads Madsgård, helt enig i. Den lokale tilhørigheten, fasilitetene, muligheten for kontinuitet er ting han ser som en klar fordel for Skistad.

På spørsmål om hva 22-åringen kan få til kommende sesong, svarer han at «tiden får vise». Men det er ingenting å si på ambisjonene.

– Vi har alle sett hva Kristine har prestert. Det er ingen tvil om at hun har vært litt bak det siste året. Men på toppnivå har hun kvaliteter som er av høy internasjonal klasse. At hun er en fremtidig toppsprinter, det er det liten tvil om, sier Madsgård.

Luftet frustrasjonen i vinter

Skistads to siste sesonger har vært tøffe. 22-åringen kan se tilbake på få lyspunkter etter Seefeld-VM i 2019, en sesong som førte til hennes definitive gjennombrudd blant verdenseliten.

Frustrasjonen over det som har skjedd flagget hun tidligere i vinter. Hun mente det ikke var mulighet for å tilpasse seg. Nå ønsker hun å se fremover og ikke tenke mye på det som har skjedd.

LENGE SIDEN SLIKE BILDER: Da Kristine Stavås Skistad ledet an i et sprintheat med verdenseliten. Her under VM-kvartfinalen i Seefeld 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Manglet overskudd

Trener Gasmann letter i det minste litt på sløret. Han sier i dag at det gjennom to sesonger har handlet om manglende overskudd mellom samlinger.

Dermed har det vært utfordrende å gjennomføre treninger med så god kvalitet som hun ønsker. Heller ikke sprintøktene har vært på topp nivå som hun har ønsket.

– Det vet hun må til for å ta steget opp i sprinteliten, sier Gasmann.

– Trist situasjon

En stor opptur kom kanskje akkurat da hun trengte det som mest.

Skistad vant nemlig det siste sprintrennet for sesongen under Norgescupen på Gålå i begynnelsen av mars.

Og virker dermed offensiv for det som skal skje i et nytt lag.

– Totalt sett har det vært en trist situasjon, oppsummerer sprinttalentet.

– Jeg er nødt til å gjøre en endring. Det å stå utenfor lønner seg ikke økonomisk, men det viktigste er å utvikle seg på ski. Jeg kjenner meg selv best og vet dette er det beste.