Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mari Eide, Maiken Caspersen Falla og Skistad endte opp i samme semifinale. Det ble et svært dramatisk heat. Skistad lå an til å ta seg til finalen, men satte staven innenfor skien på oppløpet. Dermed falt VM-debutanten fra en finale.

Skistad var i tårer etter fallet.

– Dette er jo litt uheldig, men det er sånn som kan skje, sa far Per-Erik Skistad til NRK.

– Hun hadde stor fart inn på oppløpet, kanskje størst fart av de alle, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Det suger

Mari Eide og Maiken Caspersen Falla er videre til finalen.

Skistad gikk i det første kvartfinaleheatet mot blant annet Stina Nilsson og Sophie Caldwell. Skistad valgte selv å gå i dette heatet. Hun var et stykke bak inn på oppløpet, men en sterk spurt sørget for at vant heatet foran Stina Nilsson.

Kristine Stavås Skistad vinner i kvartfinalen Du trenger javascript for å se video.

Tiril Udnes Weng, som ble nummer elleve i prologen, ble slått ut i kvartfinalen.

– Det var en veldig dårlig avslutning. Jeg er ikke så veldig god på oppløpet heller, det var greit, men ikke godt nok. Det suger, sier Weng til NRK.

Årets vinner av NM-sprinten, Lotta Udnes Weng, ble slått ut i prologen.