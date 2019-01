Skiskyttertopp leverte klage etter Fourcade-raseri

– Han må unnskylde seg for oss utøvere og forklare seg. Nå går han bare og later som ingenting har skjedd, og da får han ikke min respekt, sa Martin Fourcade til NRK etter Loginovs seier i Oberhof tidligere i januar.

Kilder opplyser til NRK at Vladimir Dratsjov, den russiske skiskytterpresidenten, leverte inn et klagebrev til etisk komité i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Russland ønsker at Fourcade skulle bli straffet for blant annet NRK-intervjuet i Oberhof.

Klagen ble avvist

– Hvis en utøver allerede har sonet sin straff, er det ikke noen grunn til at han skal bli straffet for andre gang, sier Dratsjov til NRK.

FORSVARER LOGINOV: Vladimir Dratsjov leverte inn en klage til IBU, men denne ble avvist. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Andre utøvere sier at Loginov burde holde en pressekonferanse for å be om unnskyldning, og forklare sin side av saken. Er det noe dere vurderer?

– Jeg synes ikke at Aleksandr trenger ikke å snakke til pressen. Jeg er klar for å snakke på vegne av ham.

Under intervjuet holder russeren det som skal være klagen i hånda, men han ønsker ikke å vise den frem.

Den russiske skiskytterpresidenten sier videre at saken er blåst ut av proporsjoner.

Når NRK spør Dratsjov om han kan forklare Loginovs dopingsak, avbrytes intervjuet.

IBU ønsker ikke å kommentere saken, men NRK vet at klagen er avvist.

NRK-ekspert: – Prøver å strupe ytringsfriheten

NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde, mener dette er «håpløst» fra Russlands side.

– Vi lever i en fri verden. Man må få mene det man vil, sier han.

DOPINGTATT: Aleksandr Loginov avla en positiv dopingprøve i 2015. Foto: Petr David Josek / AP

– Hva synes du om at etisk komité valgte å avvise klagen?

– Det synes jeg er helt riktig. Det Fourcade sier må han få lov til å stå for og mene.

Lunde mener det er forskjeller på øst og vest når det kommer til ytringsfrihet.

– Det ser vi med brevet til Dratsjov, som prøver å strupe ytringsfriheten, Fourcade og alle andre som mener noe om Loginov.