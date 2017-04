Skiskyttertopp dømt til ett års fengsel etter sønnens dopingsak

– Jeg må jo si at det var en fryktelig dum handling av Taschler. Jeg ser på det han gjorde som veldig hjelpeløst, sier Anders Besseberg, president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), til NRK.

PRESIDENT: Anders Besseberg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Nordmannen fikk denne uken nyheten om at den tidligere skiskyttertoppen Gottlieb Taschler er dømt til ett års betinget fengsel av den italienske domstolen for brudd på antidopingreglene.

Italienske Taschler, som tidligere har vært visepresident i IBU, skal ha kontaktet den famøse legen Michele Ferrari på vegne av sønnen, skiskytteren Daniel Taschler. Med Ferraris hjelp skal sønnen ha fått tilgang til EPO.

I tillegg til dommen på betinget fengsel har han fått en bot på 4000 euro (drøye 36 000 kroner), skriver det italienske nyhetsbyrået ANSA.

– Dommen er egentlig helt som forventet, sier Besseberg.

Mister verv i idretten

I tillegg til vervet som visepresident i IBU, har Taschler også vært leder for organisasjonen som arrangerer verdenscupen i Anterselva. Han ble imidlertid suspendert i 2016 som følge av dopinganklagene.

Etter dommen mister Taschler vervene i den italienske olympiske komité og i den italienske vintersportsforbundet.

– Resultatet fra retten i Bolzano er av stor betydning for den internasjonale kampen mot doping, sa WADAs advokat, Marco Consonni, etter dommen.

Besseberg er klar på at han og IBU gjerne skulle ha vært denne saken foruten.

– Men vedkommende har gjort en feil og har fått sin dom for det. Det er ikke noe snakk om at han skal komme tilbake i styret igjen. Det er det overhodet ingen mulighet for, sier Besseberg.

– Du mener han er ferdig i internasjonal skiskyting?

– Ja, sånn som jeg ser det, er han ferdig i internasjonal skiskyting. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Det er riktignok kongressen hos oss som velger folk inn i styret, men jeg tror ikke at han blir valgt inn igjen, svarer nordmannen, som ikke har hatt kontakt med Taschler siden saken ble kjent gjennom italiensk media.

STRAFFES: Sønnen Daniel Taschler er dømt til ni måneders betinget fengsel i forbindelse med dopingsaken mot ham. Foto: Felice Calabro' / AP

Ferrari involvert – fikk betinget fengsel

I desember 2014 fikk den italienske avisen Gazetta dello Sport fikk tilgang til telefonavlyttingen av den kjente dopinglegen Michele Ferrari. Samtalene mellom Ferrari og senior Taschler skal ha funnet sted i 2010.

Den italienske legen er mest kjent for å være legen til Lance Armstrong.

Retten bestemte også at Det internasjonale antidopingbyrået WADA vil motta en kompensasjon på cirka 137 000 kroner etter at de gikk til sivilt søksmål. Forsvaret har varslet at hele dommen vil bli anket, skriver ANSA.

Taschler jr. ble i italiensk rett dømt til ni måneders fengsel og fikk en bot på underkant av 33.000 kroner.

Ferrari ble dømt til ett år og seks måneders betinget fengsel i samme sak. I den perioden får han heller ikke lov til å praktisere medisin.