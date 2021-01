Skiskytterstjerner sliter med ettervirkninger: Fikk pusteproblemer og kollapset under renn

Det var under blandet stafetten i Oberhof søndag at Ivona Fialkova (26) fikk pusteproblemer og måtte få medisinsk assistanse etter å ha kollapset etter veksling. Ut sendte hun sin søster Paulina Fialkova (28) på andre etappe, før hun tok seg til brystet og falt sammen i tårer i snøen.

Senere ble det kjent at begge Fialkova-søstrene hadde dratt hjem fra verdenscupen, to måneder etter at de hadde hatt covid-19.

– Jeg vil informere om at helseproblemene forbundet med covid fortsatt vedvarer og for tiden er uforenlige med eliteidretten. Vi bestemte oss for å gjennomgå mer detaljerte undersøkelser og det er derfor vi reiser hjem til Slovakia i dag, skriver Ivona på sin Instagram-side.

– Helsa kommer først, skriver Paulina i sitt innlegg.

– Urovekkende

Paulina er den eldste og mest meritterte av søstrene med sine ni pallplasser i verdenscupen. Etter å ha testet positivt for korona like før sesongstart var hun tilbake på startstreken i Hochfilzen og senere Oberhof, men med oppsiktsvekkende svake resultater og en 74. plass som beste plassering.

Lillesøster Ivona stod for Slovakias beste plassering så langt denne vinteren med en 28. plass på sprinten i Oberhof forrige uke, men så sa kroppen stopp.

– Luftrør, lunger og pust er jo viktig for oss som driver med utholdenhetsidrett, spesielt på vinteren. Så det er klart at det er urovekkende å høre at de får større problemer, forteller Sveriges nye skiskytteryndling Elvira Öberg.

MERITTERT: Paulina Fialkova (t.v.) ble nummer seks i verdenscupen sammenlagt i 2018/2019-sesongen. Her deler hun pallen med Franziska Preuss (i midten) og Ingrid Landmark Tandrevold etter fellesstarten i Ruhpolding. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Ingrid Landmark Tandrevold synes også det er urovekkende at noen føler seg preget såpass lenge etterpå, men at det kanskje ikke er så unaturlig ettersom de driver med en idrett der lungekapasiteten må være på topp.

– Det gjør jo at man blir enda nøyere selv med å ta alle forholdsregler man kan ta, slik vi gjør i det norske laget. Jeg går ikke rundt og er redd, men samtidig er jeg ekstremt nøye med alt jeg tar på og vasking og hygiene, så man blir hysterisk, sier hun.

Mangler energi

De slovakiske søstrene er ikke de eneste skiskytterne som plages etter å ha hatt covid-19. Lisa Vittozzi fra Italia har vært blant verdens beste kvinnelige skiskytterne de siste tre årene, men har slitt stort denne vinteren.

– Det er veldig vanskelig for meg fordi jeg føler meg trøtt hver dag. Jeg mangler energi og kroppen føles ikke bra. Det er veldig tøft, sier hun til NRK.

FORTVILET: Lisa Vittozzi sikret sølv i VM for to år siden, men har slitt stort denne vinteren etter koronasmitte. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Tror du det skyldes at du hadde covid i november?

– Jeg vet ikke sikkert, men jeg tror det fordi jeg følte meg veldig bra i oktober og etter jeg ble smittet av korona har jeg følt det motsatte.

Vittozzi har foreløpig tenkt til å fortsette å konkurrere og får tett oppfølging fra lege, men er fortvilet over situasjonen.

– Jeg snakket med Paulina og hun fortalte at hun opplevde de samme plagene som meg, men jeg har heldigvis ikke pusteproblemer. Jeg håper både hun og jeg blir bra igjen. Nå er jeg bekymret for kroppen min fordi jeg ikke kjenner konsekvensene ennå.