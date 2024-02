– Det kjem ofte meldingar som er verkeleg sjokkerande, og som er personleg støytande, fortalde den tyske skiskyttarstjerna Vanessa Voigt i ein podkast hos ARD nyleg.

26-åringen sleit innleiingsvis under VM, med 18.-plass på sprinten og 15.-plass på jakstarten. Da begynte meldingane å tikke inn i innboksen.

– Det er ikkje så lett å handtere. Når du er skuffa og lei deg, vil du aller helst få nokre oppmuntrande ord. Når det da kjem slemme kommentarar om at du er dårleg og burde dra heim, er det ikkje så lett, utdjupar Voigt overfor NRK.

– Kan ta seg ein bolle!

Skiskyting kan ofte vere ein mental kamp. Hjernen må vere påskrudd og fokusert når ein kjem inn på standplass, og det gjeld å sortere bort alle andre tankar.

Det er ikkje alltid like enkelt når mange tusen augnar følger med på kvart einaste avtrekk. I Nove Mesto blir tribunane fylte av rundt 40.000 menneske kvar dag, men det er fansen framfor TV-skjermen som bidrar til mest press og forstyrring.

– Dei skulle prøvd å gå i VM sjølv og skote ned fem blinkar med 200 i puls. Det er ikkje så lett, seier Noregs Marit Ishol Skogan etter å ha høyrt om hetsen mot Voigt.

– Det er utruleg dårleg at ho opplever slikt. Dei som gjer det må skjerpe seg og gå og ta seg ein bolle, fortset Skogan.

NORSK PROFIL: Marit Ishol Skogan. Foto: NTB

– Det er trist å høyre, supplerer Juni Arnekleiv, men dei norske fortel at dei har sloppe unna dei verste meldingane.

Det har ikkje svenske Elvira Öberg, som kan kjenne seg igjen i utsegnene frå Voigt.

– Det er synd når fansen nesten motarbeider deg. Eg skulle ønske eg kunne seie at eg har blitt skåna for det sjølv, men det er klart, med jamne mellomrom kjem det. Spesielt når eg har ein dårlegare periode, fortel svensken, som har slite i VM-løypene.

– Starten på undergangen min

Før sesongen delte Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) tal frå ei undersøking: 70 prosent av 169 spurde skiskyttarar delte at dei har slite med psykiske eller mentale problem knytt til idretten.

– Sjokkerande, seier svenske Mona Brorsson til Aftonbladet om funna i rapporten.

Den italienske stjerna Lisa Vittozzi har tidlegare opna opp om akkurat det. Det enorme presset frå seg sjølv og omgivnaden gjorde at ho grov seg djupare og djupare ned.

– Det var starten på undergangen min, fortalde ho.

ITALIENSK STJERNE: Lisa Vittozzi saman med Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: David W Cerny / Reuters

NRKs ekspert Synnøve Solemdal fortel at presset om å prestere og kampen for å behalde ein plass på laget, var det mest utfordrande for ho.

– Det var det eg merka mest da eg la opp, så mykje det hadde tyngt meg som utøvar. Du er under eit konstant press for å prestere, seier ho.

Solemdal trur sosiale medium kan vere eit gode med tanke på auka sponsorinntekter, men eit vonde for dei som lèt seg påverke av meiningane til tastaturkrigarane.

– Eg kan sjå for meg at for den generasjonen er det ein ekstra arena å prestere på og bli nådd på. Nokon synest det berre er artig, mens det for andre er eit nødvendig vonde for inntekta. Hypotesen min er at akkurat dei hadde hatt det betre som utøvarar utan.

La bort telefonen

Fleire utøvarar NRK har snakka med fortel at dei held seg unna sosiale medium og avisoverskrifter under store meisterskap. Det same gjorde NRKs skiskyttarekspert da ho var aktiv.

Solemdal meiner at det ikkje nødvendigvis er dei mest oppegåande menneska som tyr til tastaturet for å hetse utøvarar. Men i eit hav av positive kommentarar, kan den eine negative stå sterkast ut.

EKSPERT: Synnøve Solemdal.

– Utøvarane er i ein pressa situasjon psykisk, men også fysisk pressar dei seg hardt. Psyken er ikkje meir på topp av den grunn. Det fører ingenting godt med seg av å få med seg kommentarane, meiner ho.

Voigt er klok av skade.

– Eg har lagt bort telefonen dei siste dagane, fortel ho etter ein oppmuntrande femteplass på normaldistansen tysdag.

– Eg er inne på færre sosiale medium og les færre saker. Eg prøver å skjerme meg, seier Öberg.