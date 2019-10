Skiskytterstjernene uenige med eget forbund – vil ikke signere kontrakt

Når er man privat, og når er man det ikke? Det er det skiskytterne ønsker en konkret avklaring på før sesongen begynner på Sjusjøen i midten av november. Og det er derfor heller ingen av landslagsløperne har signert utøverkontrakten med Norges skiskytterforbund (NSSF) ennå.

– Vi er ikke fornøyd med hvordan våre egne rettigheter blir delt, spesielt da skillet mellom den private Vetle og den kommersielle NSSF-Vetle, forklarer Vetle Sjåstad Christiansen.

– Vi prøver å kjempe for at vi skal ha et tydelig skille, med noen føringer for hva som er lov og hva som ikke er lov, i forhold til å inngå private sponsoravtaler på for eksempel klær, utdyper Erlend Bjøntegaard.

Idrettsutøveres markedsrettigheter er blitt et stort tema hos flere særforbund de siste årene. Og spesielt med tanke på hva man kan dele i sosiale medier. Tidligere i sommer oppstod det uenighet mellom Johannes Høsflot Klæbo og Norges skiforbund, da han nektet å skrive under på løperavtalen innen fristen.

– Lyst til å ta kampen

Skiskytterne fikk et utkast til avtalen i august, som de avviste, og siden har forhandlingene pågått. Senest denne uken har de hatt møter med forbundet under høydesamlingen i den italienske VM-byen Anterselva.

– Jeg tror at det kan virke litt farlig for forbundet å gi slipp på det private, men vi er ikke ute etter å krige til oss noe. Vi mener bare at det skal være bra for folk flest, at man skal kunne å ha muligheten til å ha forutsigbarhet på økonomien, poengterer Johannes Thingnes Bø.

TJENER GODT: Johannes Thingnes Bø håper en endring i utøverkontrakten kan gjøre en forskjell for utøvere som ikke har like gode resultater som ham selv. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Landslagsløperne får et stipend på 130.000 kroner årlig. Derfor er de avhengig av premiepenger, bonuser og ikke minst private sponsoravtaler.

– Da må kanskje forbundet hjelpe de dårligst stilte utøverne slik at de kan få en ekstra liten inntekt, som kan være en dråpe i havet for meg, men som for dem kan bety alt. Den kampen har jeg lyst til å ta litt, sier fjorårets verdenscupvinner.

– For drøyt

Det er vanlig og som regel helt uproblematisk at utøvere må bruke klær og utstyr fra forbundets sponsorer under samlinger og konkurranser. Skiskytterne ønsker derimot å kunne vise frem private sponsorer når de for eksempel er på trening, noe dagens avtale ikke tillater dem å gjøre.

TRENER I VM-BYEN: Lars Helge Birkeland og Vetle Sjåstad Christiansen i fullt utstyr fra Norges skiskytterforbund på trening i Anterselva. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Forbundet vil vel at vi alltid skal representere forbundet og deres interesser i de aktivitetene som gjør oss til bedre skiskyttere. Men vi er såpass dedikerte at hele livet vårt er jo lagt opp til å bli bedre skiskyttere. Det er kanskje en halv uke i april hvor ikke jeg tenker på å bli en bedre skiskytter, så vi føler det blir altfor drøyt å se så stort på det, forteller Sjåstad Christiansen.

Utøverne understreker at de er fornøyd med å kunne ha private sponsorer på forbundsklær, men argumenterer med at store deler av treningen de gjennomfører i løpet av året er i privat regi.

– Vi synes enkelt forklart at når vi betaler for vår egen trening så skal vi også kunne hente inn ekstern hjelp og økonomiske bidrag for å bidra på den biten. Forbundet stiller ikke opp hver dag i Kollen for meg på skive 10. Jeg kommer ikke på noen ferdig utlagte matter der, slik man gjør på samling, så det er en vesentlig forskjell, mener Sjåstad Christiansen.

Ønsker langvarig løsning

Hvis partene ikke kommer til enighet før sesongstart, har utøverne har en avtale med forbundet om at kontrakten fra i fjor skal gjelde. Den er derimot ingen fornøyd med, og flere uttrykker et ønske om at utøverkontrakten nå blir prioritert, gjerne med en løsning som kan vare over flere år.

– Dette skal selvfølgelig være på plass lenge før den tiden vi er i nå, sier Bjøntegaard.

FORHANDLER: Generalsekretær i skiskytterforbundet, Anne Rustberggard Varden, er på plass i Italia. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Vi er bare ute etter å ha en logisk oppfatning av det. Der både vi og forbundet er enige om utfall og felles fremtid. Jeg tror både vi som utøvere og forbundet har godt av å sette oss ned og finne ut av det nå, mener Thingnes Bø.

Generalsekretær i Norges skiskytterforbund, Anne Rustberggard Varden, ønsker ikke å uttale seg om konkrete punkter eller regler i kontrakten før den er signert.

– Verden endrer seg og det gjør også våre avtaler, og spillerommet for utøverne. Det er jeg veldig glad for. Vi ønsker at de skal kunne leve av å være toppidrettsutøvere i Norge, og det er ikke like enkelt for alle. De beste har det godt, men det er veldig mange som trenger et høyere inntektsgrunnlag, og det ønsker vi å være med på å skape, sier Varden.