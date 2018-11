Det bekrefter langrennssjef Vidar Løfshus overfor NRK. Han kontaktet Per Arne Botnan, landslagssjef i skiskyting, etter en skuffende sprint i Ruka med ingen norske kvinnelige løpere på pallen.

Skiskytter Eckhoff har blandet seg inn i sprintuttak-diskusjonen i langrenn etter at hun imponerte med en sterk fjerdeplass under langrennsåpningen på Beitostølen.

– Jeg synes det er en spennende tanke. Vi skal samle trenerne og Tiril og ha en diskusjon om dette i Pokljuka, sier Botnan.

Eckhoff har inntil videre utsatt reisen til verdenscupåpningen i Slovenia etter å ha pådratt seg en lett forkjølelse.

– Lagt opp et løp

Løfshus ble imponert over det skiskytteren presterte i langrennsåpningen, og fikk også med seg Eckhoffs sterke sesongåpning på Sjusjøen i helgen som endte med to førsteplasser.

Tidligere har Løfshus antydet at Eckhoff må gå langrenn for å kvalifisere seg til en verdenscupplass. Men etter den svake sprinten i Ruka lørdag, virket ikke dét nødvendigvis som et kriterium.

– Må hun gå flere langrenn på nasjonalt nivå eller Skandinavisk Cup for å være aktuell for verdenscupen?

– Vi har ikke diskutert det så veldig mye og har heller ikke hørt så mye fra henne ennå, men jeg skal ta opp telefonen og få ryddet opp i det her, sa han da, og kort tid etterpå kontaktet han Botnan.

– Mange av langrennssprintene vil krasje med skiskytterrenn. Vi har lagt opp et løp, så får vi se om det er noe som kan tilpasses, sier Botnan.

– Mer enn god nok

OVERRASKET: Tiril Eckhoff slo flere norske spurtkanoner på sprinten på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landslagssjefen er riktignok positiv til at en skiskytter er aktuell også innen langrenn.

– Det er et kvalitetsstempel og viser at de beste skiskytterne er gode nok til å hevde seg i langrenn, så det er bare et pluss.

Eckhoff selv har sagt at hun kunne tenke seg å gå mer langrenn, og at langrennssprinten i VM i Seefeld 21. februar ikke er utenkelig.

– Det er kanskje litt breialt å si, men etter å ha testet meg så tror jeg det er mulig.

Både NRKs eksperter og skiskytterkollega Tarjei Bø mener 28-åringen bør sikte seg inn mot ski-VM før skiskytter-VM i Østersund starter 3. mars.

– Hun er mer enn god nok til å gå verdenscup og kvalifisere seg til VM. Hun må utfordre det mer, for hun har et talent som er helt unikt, sa Bø på Sjusjøen.

Løfshus påpeker at hun ikke er med i diskusjonene om å gå VM-sprinten i Seefeld før hun eventuelt går verdenscup. Gjør hun dét, og overbeviser, kan en av de fire plassene bli hennes.

– Vi skal ha med de beste til VM, sier han.