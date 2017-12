– I løpet av de siste ti årene har verken norske eller andre antidopingbyråer, eller WADA selv, avslørt en eneste skiskytter. Vi har avslørt alle selv, sier Besseberg.

Forbundet har ifølge Besseberg avslørt 16 skiskyttere på internasjonalt toppnivå. De aller fleste av disse har vært russere.

– Vi har investert mye i dette, både i personer og i materiell. Derfor har vi klart å avsløre så mange juksemakere, forteller han.

– Jeg har inntrykk av at vi har vært i stand til å rydde opp veldig bra.

Leder for Antidoping Norge, Anders Solheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Preget av korrupsjon

Leder for Antidoping Norge, Anders Solheim, er imidlertid sterkt uenig med Besseberg. Han vil nemlig fjerne idrettslederne fra alt som heter antidopingarbeid.

– Internasjonal idrett har vært preget av korrupsjon. Jeg tror det tilsier at vi må sørge for å ha tilsynsorganer som ikke er bundet opp i president eller styret til det internasjonale særforbundet, kommenterer Solheim.

IBU-president Anders Besseberg er rystet over at Anders Solheim ønsker idrettslederne fjernet fra antidopingarbeidet.

– Jeg er sjokkert når Anders Solheim sier at han vil ha idrettslederne vekk fra antidopingarbeidet, kommenterer han.

McLaren-rapporten kom fram til at over 1000 russiske utøvere var involvert i et statlig styrt dopingprogram mellom 2011 og 2015. I tillegg skal prøveresultater ha blitt tuklet med under Sotsji-OL i 2014.

31 skiskyttere ble nevnt i rapporten.

Da det i forrige uke ble kjent at IOC stengte Russland ute fra vinterens OL, krevde flere utøvere at også Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) skulle reagere mot Russland. IBU landet imidlertid på å nedgradere landet til et provisorisk IBU-medlem.

Avgjørelsen innebærer i praksis at russiske utøvere får delta i konkurranser som før.

– Jeg er sjokkert

Solheim vil ikke uttale seg spesielt om IBUs arbeid, men understreker hvor viktig det er at antidopingarbeidet er uavhengig av idrettsorganisasjonene.

– På et prinsipielt grunnlag så mener jeg at den tilsynsvirksomheten, kontroll, påtale og etterforskning bør gjøres uavhengig av dem som har skoen på, altså av internasjonale idrettsorganisasjoner slik at vi unngår situasjoner der bukken passer havresekken, sier Solheim.

– Det er positivt at IBU har gjort en jobb i antidopingarbeidet, men det endrer ikke det prinsipielle utgangspunktet om at kontroll og påtalevirksomheten bør være uavhengig, slik at man kan undersøke alle saker grundig fra et objektivt standpunkt.