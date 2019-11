Skiskytterne vil bryte kontrakten om de ikke får endret utstyrsavtale

Det var et gjentagende problem forrige sesong: kalde fingre gjorde det vanskelig eller nærmest umulig for skiskytterne å trekke av perfekt og treffe blink når kulda satte inn.

Men å finne riktig – og «lovlig» – hanske er ikke så enkelt.

– I fjor tipper jeg at jeg brukte fem-seks forskjellige hansker, og det er ingen bra greie. Derfor er vi nødt til å lande på noe hvor utøverne på en måte er trygge, forteller Johannes Thingnes Bø.

I oktober avslørte NRK at skiskytterne fortsatt ikke har signert utøverkontrakt med forbundet. Og ett av punktene de ikke ennå er i mål på er reglene rundt hanskebruk kommende sesong.

Vil velge hanskemerke selv

Skiskytterforbundet har en utstyrsavtale med Odlo, men mange av utøverne har langt ifra vært fornøyd med hanskeutvalget. I stedet bruke de konkurrerende merker, som ikke betaler, ved en rekke tilfeller forrige sesong.

– Vi kan ikke la medaljer eller verdenscupseire ryke fordi vi fryser på fingrene, slår Tarjei Bø fast.

KALDT: Johannes Thingnes Bø trente med hansker uten logo i Trysil, mens Erlend Bjøntegaard brukte modellen fra forbundets klesleverandør. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter det NRK kjenner til, resulterte feil hanskebruk i at enkelte fikk refs for å vrake sponsoren – før partene så ble enige om at produktet som var blitt levert ikke var bra nok i kulde, og tillot større valgfrihet.

– Vi hadde noen fellesmøter og det var ikke veldig populært, men de kan jo velge om vi skal skyte flere strafferunder og bli nummer ti på lista, eller om vi skal faktisk treffe blinkene og prøve å vinne, sier Lars Helge Birkeland.

Derfor ønsker utøverne å fristille hansker fra utstyrsavtalen, på lik linje med ski, staver og sko, og heller inngå private kontrakter.

– Det at vi kan ha et arbeidsverktøy vi er fornøyd med har vært et viktig punkt for oss å få igjennom. Det er så enkelt at alle er forskjellige, noen fryser og noen er varme på hendene. Det er personlige preferanser, påpeker Tarjei Bø.

– Forskjellene er såpass store fra person til person på hva vi liker, og da er det kanskje ikke så bra at alle er underlagt ett merke, mener Thingnes Bø.

– Kritisk

SNART SESONG: – Hansken er kanskje det aller viktigste for å prestere på skytebanen, sier Tarjei Bø. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter klare tilbakemeldinger har klesleverandøren gjort endringer på hanskeutvalget de leverer til denne sesongen. For Odlo understreker at de både har, og fortsatt ønsker full bransjeeksklusivitet.

– Vi har en avtale som gjelder alle klær, fra undertøy til lue. Forrige sesong hadde vi noen problemer med hanskene, og derfor gjorde vi et unntak og lot dem velge andre alternativer. Vi har nå utviklet hanskene videre med Johannes, Tarjei og Tiril (Eckhoff) for å tilpasse dem kulde bedre, sier markedssjef i det sveitsiske utstyrsselskapet, Nadia Erni, til NRK.

Skiskytterherrene er nå samlet i Trysil hvor de tester hanskene i kalde forhold.

– Den er en vesentlig forbedring, men noen utøvere er fortsatt ikke fornøyd med det produktet som er levert, og det er klart det er kritisk for dem som ikke er det, forteller Erlend Bjøntegaard.

Det har også Norges skiskytterforbund forståelse for.

VIL LØSE PROBLEMET: Emilie Nordskar i Norges skiskytterforbund. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg opplever at vi har en veldig god dialog med vår klesleverandør på flere punkter, også dette. Det er klart at både vi og utøverne er opptatt av at de skal ha utstyr som gjør at de kan prestere best mulig, understreker kommunikasjonssjef Emilie Nordskar, og legger til at de har som ambisjon at utøveravtalen skal være signert innen sesongstarten neste helg.

Vil bryte avtalen om nødvendig

Men om utøverne ikke skulle få gode nok hansker, eller de ønskelige endringene innfridd, varsler de at de uansett vil velge utstyr selv – uavhengig av sponsorkontrakten.

– Jeg kommer til å finne en hanske som kan holde meg varm og treffe blink med. Man må være såpass kynisk at man kan ikke bruke noe som ikke er bra nok, sier Thingnes Bø, og påpeker samtidig at han selvsagt vil bruke Odlo-hansken om det er den beste.

– Vi vil jo ikke skape kvalm, men til syvende og sist så må alt være i boks om man skal klare å prestere optimalt. Så kanskje det blir noen sure miner etter hvert, men det får vi bare ta når det kommer, forteller skiskytter-kollega Johannes Dale.

Det liker i så fall utstyrsleverandøren dårlig.

– Vi har levert utvalget de ønsket og ba om, og jeg ser ingen grunn til at utøverne ikke skal bruke Odlo-hansker. Men har de et problem må vi forsøke å løse det sammen med skiskytterforbundet, sier Nadia Erni.

– Jeg tror også Odlo vil at våre utøvere skal vinne medaljer og bruke utstyret de mener er best. Det er som sagt for tidlig å si hva vi lander på, men vi er i dialog, sier Nordskar i skiskytterforbundet.