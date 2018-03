Skiskytterne ønsker seg «ville» tilstander i Kollen

– Det er en folkefest vi gjerne skulle hatt i skiskyting også, sier Ole Einar Bjørndalen.

På tross av hendelsene i etterkant av femmila i Kollen lørdag, skulle Bjørndalen gjerne sett at folkefesten varte frem til helgas skiskyting. Han får støtte fra brødrene Bø, som heller ikke ville hatt noe imot å gå renn med folkehav rundt seg.

LIKER MYE PUBLIKUM: Så lenge folk oppfører seg vil Ole Einar Bjørndalen ha så mye publikum som mulig. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det var ekstremt store folkemasser som kom på en gang og det var litt ute av kontroll, men det er ikke så mye endring som skal til for at det blir bra, sier han.

– Det er bare å ha litt mer folkeskikk, så går dette fint, legger han til.

Alkoholforbud ikke løsningen

Skiskytterne er vant til publikum, og går ofte skirenn i utlandet foran 20 til 50.000 tilskuere. Selv med alkohol på tribunen, har Bjørndalen opplevd mye publikum som utelukkende positivt. Han tror ikke et alkoholforbud er løsningen på det som skjedde under femmila.

Han har mer tro på organisert skjenkebevilling i for eksempel øltelt, fremfor at alkoholen tas med i jakker og ryggsekker.

– I utlandet er det gjerne teltfester i tilknytning til arenaen. Jeg tror kanskje det kan gjøre at de får mer kontroll på skjenkebevilgninga, sier Bjørndalen.

– Tar gjerne en vaffel

Tarjei Bø forteller at skiskytterne så rennet i Holmenkollen på rommet i Kontiolathi.

– Det var jo en blanding av 17. mai og russefeiring på samme tid, sier han.

Men han er ikke bekymret for at det samme kaoset skal skje under skiskytinga i Holmenkollen til helga.

– Femmila er jo et litt annet konsept. Vi går jo så vidt ut av stadionområdet, sier han.

LOVER Å STOPPE: Tarjei Bø lover å stoppe dersom han blir bydd på vafler i Kollen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Så du er ikke redd for å få vafler kastet etter deg?

– Nei. Jeg så jo Niklas fikk en vaffel. Jeg tar gjerne imot vafler, så hvis noen har lyst å ta med seg et vaffeljern ut på lørdag, lover jeg å stoppe.

Foreslår femmil i skiskyting

Johannes Thingnes Bø synes Kollen ser ut som en drøm til sammenligning med flere andre steder i verden.

– Når det er snakk om 100.000 mennesker, tror jeg det er gjort en kjempejobb med å få så mange unge og voksne ut i skogen for å se femmila.

At det derfor blir litt kaos på hjemturen kommer ikke overraskende på han.

– Det er litt av en kabal som skal til når festglade nordmenn på afterski skal hjem.

VIL GÅ FEMMIL: Johannes Thingnes Bø vil så gjerne oppleve folkefesten at han foreslår femmil i skiskyting. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Selv skulle Thingnes Bø gjerne sett et folkehav av mennesker til helga, men tror ikke det blir tilfelle.

Han foreslår derfor en femmil i skiskyting for å få oppleve den samme folkefesten.

– Vi har det godt og bedre enn langrenn, men den femmila trumfer mye.