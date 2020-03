Skiskytterne angrer ikke på verdenscup

I går sikret Johannes Thingnes Bø seg seieren i den totale verdenscupen i skiskyting med en fjerdeplass på jaktstarten i finske Kontiolahti. Den ferske verdenscupvinneren har fått med seg kritikken mot at skiskytterne ikke gjorde som de fleste andre og avsluttet sesongen tidligere, men mener det var greit å gå i Finland.

– Det føler jeg gikk fint. De var flinke til å holde interessen nede og sendte vekk publikum. Vi var i vår egen boble og i kontrollerte former synes vi selv. Men – i det store og det hele ser vi jo at det er forferdelige nyheter rundt i verden. Med tanke på det burde vi kanskje ikke gått, men jeg synes de la ting til rette for at det skulle gå fint.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Som verdenscupleder også før rennene i Finland føler Thingnes Bø at han ikke er riktig person å spørre om de siste rennene burde vært avlyst.

– Hadde du spurt meg før helga hadde jeg sagt ja til å stoppe verdenscupen, ettersom jeg leda, men hadde du spurt de som lå rett bak – så hadde de sagt nei.

IBU mener det var riktig

Styremedlem Tore Bøygard i det internasjonale skiskytterforbundet står fortsatt ved at det var riktig å gå rennene i Finland.

RIKTIG AVGJØRELSE: IBU-styremedlem Tore Bøygard mener det var riktig å gå rennene i Finland. Foto: Benjamin Bakken / NRK

–Vi hadde etter sprinten fredag et møte med løperkomiteen og alle trenere. Ut fra situasjonen da ble det bestemt at vi skulle kjøre også lørdag. IBU har forholdt seg til de nasjonale helsereglene som har vært. Det var ingenting som skulle tilsi at det var noe rart i Finland.

Mye klemming i målområdet

Spesielt etter rennet i går var det mange «high fives» og klemming i målområdet. Det har mange reagert på i en tid med strenge smittevernregler. Johannes Thingnes Bø mener de likevel hadde kontroll, og viser fram hender som er sprukne av vasking.

PÅ PALLEN: Oppførselen på pallen etter gårsdagens renn er kanskje ikke helt i tråd med smittevernekspertenes råd. Foto: Lehtikuva / Reuters

– Vi har vært ekstremt flinke med håndhygiene og vasking. Hendene sprekker opp. Når det kommer et sånt virus, så gjør det jo at folk hever hygienen. Det ser kanskje dumt ut med high fives, men vi er vinterutøvere og har mye klær på.

Heller ikke Tiril Eckhoff mener det var feil å gå renn i Finland. Nå skal både hun og resten av skiskytterne i karantene som mange andre i Norge.

– Kanskje det var bra at vi laget litt underholdning for dem som sitter hjemme, sier Eckhoff.