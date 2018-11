Skiskytterjentene i innbruddsdrama – tok opp jakten på tyvene selv

– Det var jævlig mye dramatikk i hele går kveld, sier Tiril Eckhoff.

Bærumsjenta og resten av skiskytterne er i disse dager på samling i Trysil for å gjøre seg klare til sesongstarten på Sjusjøen om drøye to uker.

Men tirsdagskvelden på hotellet i Trysil ble langt fra avslappende for Eckhoff og romvenninne Ingrid Landmark Tandrevold.

Verdisaker for 26.000 kroner

Tirsdag ettermiddag var de to landslagsjentene på et kort lagsmøte rett ved hotellet, og bestemte seg for å la døra til hotellrommet stå ulåst.

– Så vi skjønte jo ingenting da vi kom tilbake til rommet, og døra var låst. Jeg gikk ned for å få en ekstranøkkel da, låste oss inn, og så skjønte vi etter hvert at noe var galt, sier Eckhoff.

Begge jentenes Macer var borte, i tillegg til Eckhoffs lommebok, et dyrt headset, noen nye sekker, treningstøy, og diverse andre ting. Til sammen var verdisaker for 26.000 kroner forsvunnet fra hotellrommet.

– Da var det jo bare å sette i gang da, og prøve å finne ut av hva som hadde skjedd, sier hun.

DRAMA: Ingrid Tandrevold og Tiril Eckhoff er vant til drama i løypa, men tirsdag ble det dramatikk utenfor også. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brukte mobilapp for å jakte tyven

Med hjelp fra hotellresepsjonen fikk de Trysil-politiet på saken, men jentene fant ut at de kunne ta saken i egne hender også.

– Jeg var jo skikkelig detektiv i går kveld, jeg. Jeg sjekka den der «Finn min Iphone»-appen, og så at Macen min fortsatt var på hotellet. Men så var jeg jo så dum at jeg trykte på «spill av lyd» da, og da ble jo maskinen skrudd av, sier hun.

Men tyven hadde avslørt nok til at politiet hadde en mistanke om hvem det kunne være. Hotellresepsjonen visste nemlig at det var en kjenning av politiet som bodde på hotellet.

– Så viste det seg jo at det var han da. Han hadde visst luska rundt tidligere på dagen også, og fysioen vår hadde tatt han på fersken på rommet sitt.

– Griseflaks

HELDIGE: Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold føler seg heldige etter en dramatisk kveld på hotellet i Trysil. Foto: Skjærmbilde fra Instagram

Dermed endte den dramatiske kvelden lykkelig, og Tandrevold og Eckhoff fikk tilbake alle tingene sine. 28-åringen tar det hele som en lærepenge.

– Vi hadde jo griseflaks da. Hadde det ikke vært for politiet hadde vi jo aldri fått tilbake tingene våre, det hadde jo aldri skjedd i Oslo for eksempel. Så vi er veldig lykkelige nå, og det var en jævlig billig lærepenge, sier hun.

– Vi låser døra neste gang.