Skiskytterherrene mister sin «hemmelige suksessoppskrift» – får null medfølelse fra Røiseland

Brady vant legendeduellen i NFL

Tom Brady (43) og hans Tampa Bay Buccaneers er klar for semifinale i NFL-sluttspillet etter 30-20-seier over Drew Brees (42) og New Orleans Saints.

De to NFL-legendene møttes etter alt å dømme på banen for siste gang. Før kampen meldte flere medier at Brees har besluttet å legge opp etter denne sesongen.

Hans drøm om NFL-tittel nummer to ble knust. Brady er allerede mestvinnende spiller i ligaens historie, og han fortsetter jakten på sin tittel nummer sju.

Bucs-forsvaret sto for fire ballerobringer i kampen. De tre første ble omsatt i touchdown av Brady og hans angrepskolleger, den fjerde ble benyttet til å bruke opp kampens siste minutter.

Brady kan se fram til en ny legendeduell i semifinalen. Søndag venter 37-årige Aaron Rodgers, som har vært denne sesongens kanskje aller beste spiller, og førsterangerte Green Bay Packers.