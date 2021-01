– Han bygger muskler bare han ser en vektstang, sier Egil Kristiansen, skiskytterherrenes langrennstrener.

Prosjektet han og Vetle Sjåstad Christiansen har hatt de siste par årene går ut på å finne den ideelle kosten og treningen for at Christiansen ikke skal bygge noe mer muskler.

Snarere tvert imot; målet er at skiskytteren skal miste muskelmasse.

For Christiansen har en genetikk som er alt annet enn optimal for en utholdenhetsutøver. Likevel har han vært en av verdens beste skiskyttere de siste sesongene.

RASKERE: Vetle Sjåstad Christiansen går mye raskere i sporet denne vinteren enn han gjorde for noen sesonger siden. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– De fleste vil ha mer muskler

Men så langt denne sesongen har 28-åringen havnet like utenfor pallen fire ganger. Han har blitt kongen av fjerdeplasser, en tittel han godt kunne vært foruten. Skytingen hans har vært varierende, men i sporet har det aldri gått fortere. Det tror Christiansen skyldes at han har knekt en kode.

– Jeg tror på generelt grunnlag at man undervurderer genenes betydning. Jeg har prøvd veldig hardt å stoppe utviklingen av musklene. Altså jeg bygger muskler veldig fort, og det er veldig vanskelig for meg å trene for å miste muskler, eller ikke legge på meg veldig mye muskelmasse.

PROSJEKT: Egil Kristiansen har hjulpet Vetle Sjåstad Christiansen med å finne et ideelt treningsopplegg. Foto: Geir Olsen / NTB

Overvekten av muskelmasse og raske muskelfibre gjør ham til en av de aller raskeste spurterne i verdenscupen, men problemet er at musklene har vært tunge å bære på opp seige bakker og i krevende forhold.

– De aller fleste har jo andre utfordringer ved at de helst vil ha litt mer muskler, men Vetle har nok muskler og en genetikk som gjør at han legger på seg for mye muskler. Det har han ikke bruk for, forklarer trener Kristiansen.

Sleit med å finne riktig treningopplegg

Prosjektet «bli kvitt muskelmasse» har pågått i to-tre år og har gitt resultater.

Selv om topplasseringene har uteblitt så langt denne sesongen, har han lite å utsette på egen form. I snitt går Christiansen 24 sekunder treigere enn verdenscupens raskeste, Johannes Thingnes Bø, på sprint denne vinteren.

For to år siden måtte man plusse på ytterligere 40 sekunder.

HAR TRENT BORT MUSKLER: Christiansen har funnet treningsmetoder som gjør at han får litt mindre muskler. Foto: Heiko Junge / NTB

Christiansen forklarer at han de siste par årene har kjørt mye langturer og vært opptatt av å «spise rett», blant annet ved å få i seg mye proteiner, litt mindre karbohydrater og bytte ut sportsdrikke med vann.

– Det er noe jeg har tenkt bevisst på i forkant av en treningssesong, så jeg ikke blir en bodybuilder, men en skiløper, sier Christiansen.

Glad for genene sine

Frem til i fjor hadde han slitt med å finne treningsmetoder som egnet seg for han og hans genetikk, men treneren «dyttet ham i riktig retning».

– Vi har jo et ganske generelt og likt treningsopplegg i Norge der vi følger de samme normene og reglene, men det har kanskje ikke fungert så godt for meg. Og det er først de to siste årene jeg virkelig har funnet ut hva jeg trenger for å bli best.

STIKK: Erlend Bjøntegaard kom med et stikk til lagkamerat Christiansen da han ble spurt om hans evne til å bygge muskler. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er jo drømmen hans, at dere lager sak på at han har så mye muskler og at han får posere i baris, sa en ertende Erlend Bjøntegaard etter et renn i Pokljuka i fjor vinter.

Samtidig erkjente lagkameraten at han tross alt var litt misunnelig på Christiansens evne til å bygge muskler så enkelt, og knuse enhver konkurrent i en spurt.

– Ja, her sitter jeg og klager over genene, men jeg er veldig glad for at jeg har dem. Det er mange som prøver å bli raske, men har man ikke de rette muskelfibrene så er det vanskelig. Og utholdenhet føler jeg man kan trene seg opp til gjennom mange år med trening, så det er kanskje det jeg føler jeg er på vei mot nå da. At jeg har de raske muskelfibrene i behold og så blir jeg bedre og bedre på utholdenhet, sier Christiansen.