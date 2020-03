Skiskyttarane om det som kan bli vanleg framover: – Skikkeleg trist

– No håper me den der koronaen roer seg litt, for me er sugne på masse nordmenn i Holmenkollen, seier Tarjei Bø etter at han fekk ein tredjeplass og veslebroren tok nok ein verdscupsiger i tsjekkiske Nove Mesto.

Intervjua på 1,5 meter avstand

Også Johannes Thingnes Bø håper publikum er tilbake når verdscupen beveger seg til finske Kontiolahti og Oslo.

– Me får høyre på ekspertane og ta eit renn av gongen. Me får håpe og tru at det var bra liv framfor TV-skjermen, sjølv om det var stille her på stadion i dag, seier Thingnes Bø.

Dei to vert intervjua av ein person frå Det internasjonale skiskyttarforbundet. Spørsmåla er sendt per e-post frå Oslo, og intervjuaren står 1,5 meter unna. NRK har bestemt at ingen journalistar skal reise til Tsjekkia i frykt for at tilsette blir sett i lange karantenar.

Hit, men ikkje lengre. Desse tilskodarane hadde våga seg fram til gjerdet som er sett opp rundt arenaen i Nove Mesto. Foto: DAVID W CERNY

Skiskyttarrenna i Nove Mesto kan berre vere starten på ei lang rekke tribunetomme arrangement. Sannsynlegvis vil Helsedirektoratet i morgon kome med føringar som skal sette eit tak på kor mange menneske som kan delta på eit og same arrangement i Noreg. Det same skjer i mange andre land.

Det vil kunne føre til at ei lang rekke sportsarrangement vil gå føre seg for tomme tribunar.

SJÅ EI OVERSIKT HER: Slik påvirker koronaviruset idretten

– Eg er publikumsløpar

– Det er skikkeleg trist å vere her når du veit kor mykje publikum det kan vere, seier Tiril Eckhoff, som i går gjekk inn til ein femteplass.

– Trur du at du hadde fått eit betre resultat om det var publikum her?

– Eg håpar det. Eg er jo ein publikumsløpar, så kanskje det.

Brørne Bø samanliknar verdscuprenna med å vere på trening.

– I sporet synest eg det var ganske likt, men på skytinga og stadion har det vore eit skikkeleg leven her før, og no var det utruleg stille. Du kunne høyre din eigen pust, seier Thingnes Bø.

Det var tomme tribunar i Tsjekkia, og slik skal det vere gjennom heile helga. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

– Veldig trist å tenke på tomt Holmenkollen

Kommentatorane Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde har måtte kommentere verdscupen frå Nove Mesto frå Oslo. Dei synest mangelen på tilskodarar gjer det ekstra tydeleg kor stor publikumsidrett skiskyting faktisk er.

– Då Gabriela Koukalová vann fellesstarten i Nove Mesto i 2016 var det som å vere i eit lokaloppgjer mellom fotballag i Istanbul, seier Smith.

Ola Lunde meiner stilla påverkar løparane også.

– Dei trener jo på å skyte med mykje lyd rundt seg. For utøvarane er det eit ekstra kick å høyre jubelen når dei treffer. No blir det nesten som på ei vanleg trening. Men det skal jo eigentleg ikkje bety noko, for du skal aller helst vere i di eiga boble og ikkje legge merke til publikum, seier Lunde.

Dei to håper å unngå at også dei neste verdscuprundane i finske Kontiolahti og Holmenkollen går utan publikum.

– Veldig trist å tenke på. Eg tenker at det er for mykje pengar i skiskyting til at du berre kan avlyse. Dersom det let seg gjennomføre, så er det betre å gjennomføre utan tilskodarar enn å avlyse heilt, seier Smith.

Johannes Thingnes Bø tok ein suveren siger, men han håper publikum er tilbake når verdscupen kjem til Oslo 20. mars. Foto: MICHAL CIZEK

Bø vs. Fourcade i verdscupen samanlagt

Om dei to siste verdscuprundane i Finland og Noreg skulle bli avlyst kan søndagens fellesstart i Nove Mesto bli viktig.

Om Johannes Thingnes Bø skal vinne verdscupen samanlagt er han då avhengig av å vinne, samstundes som at Martin Fourcade hamnar utanfor pallen. Då vil Bø i teorien leie, sidan han kan stryke to av renna han stod over då han vart pappa i januar.

– Sjansane er litt større etter i dag, men eg går mot ein veldig god skiskyttar i Fourcade, og Fillon Maillet vart nummer to i dag. Det blir å ta musesteg fram mot målet, og det viktigaste eg kan gjere er å vinne løp. Noko meir får eg ikkje gjort, seier veslebror Bø.