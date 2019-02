Skiskyting i Canmore avlyst

Sprinten i skiskyting for kvinner og menn, som skulle gjennomføres i Canmore søndag kveld norsk tid, er avlyst på grunn av kulde. Det var 26 minusgrader på stadion to timer før rennstart. – Juryen har bestemt at det er for kaldt, sier rennleder Borut Nunar til NRK. Verdenscupen fortsetter i Soldier Hollow i USA torsdag.