Skisjef freser etter disking av norsk stjerne: – Vi stoler ikke på hvordan de tester

– Vi stoler ikke på hvordan de tester på nåværende tidspunkt.

– Har du fortalt dette til FIS?

– Vi har sagt tydelig fra at vi ikke stoler på det. Men det spiller ingen rolle.

Det sier Rainer Salzgeber, rennsjefen til skimerket Head, dagen etter at Ragnhild Mowinckel ble disket fra sesongåpningen i alpint.

Grunnen var skyhøyt fluornivå under skiene til den norske alpinisten, til tross for at FIS har innført fluorforbud.

– For oss er det åpenbart at det var en feilaktig diskvalifisering, sier Salzgeber.

Deler av grunnen til at Salzgeber er såpass overbevist, er at servicemannen gikk for en enkel rengjøring av den ene skien i går. Bare ved hjelp av en børste fikk han fluornivået ned til lovlig nivå igjen, og fluor er kjent for å være krevende å fjerne.

– Vi børstet den ene rennskien, og verdiene var 0.1. Det er langt under grensen for diskvalifisering, forteller Salzgeber.

– Da får vi i det minste sove om natta

Østerrikeren er altså rennsjef for fabrikanten som Mowinckel kjører for, og han er dermed sjefen til servicemannen som preparerte de aktuelle skiene.

Sammen med deler av det norske støtteapparatet har han jobbet hardt det siste døgnet for å finne ut hva som gikk galt.

– Med den kunnskapen vi har nå, så kan vi ikke forstå resultatet vi fikk, sier Salzgeber, som er krystallklar på at det ble brukt fluorfrie produkter under Mowinckels ski.

TIDLIGERE ALPINIST: Salzgeber kjørte selv alpint for Østerrike. Foto: STR / Reuters

Han røper at de har tatt vare på én av skiene fra rennet akkurat som den var, og at den skal testes i et laboratorium i starten av uken.

– Vi forventer ikke at de finner fluor, for når man ikke putter fluor på skiene, så skal man ikke finne det, mener Head-toppen.

Nå går fabrikanten til innkjøp av to testmaskiner som er identiske til maskinene som FIS bruker.

– Ellers vil ikke servicemennene jobbe for oss lenger. De vil ikke være ansvarlige for et tilfelle som det i går. Og da får vi i det minste sove om natta, sier Salzgeber.

TESTOMRÅDET: I dette hvite teltet ble skiene testet. Foto: Martine Sørhus / NRK

– Ingen tvil om at det var fluor på skiene

Atle Skårdal, landslagstrener for de norske alpinkvinnene, bekrefter at han har jobbet tett med Head det siste døgnet. Det norske laget eier allerede et testapparat som er identisk med det FIS bruker, noe som kom godt med etter diskvalifiseringen i går.

– Vi testet med vårt apparat for å dobbeltsjekke målingen, og vårt apparat viste i prinsippet nesten på tiendedelen akkurat det samme som FIS kom fram til da de disket henne, sier Skårdal.

– Vi stiller ingen spørsmål ved apparatet eller målingen, fortsetter han.

RÅDVILL: Atle Skårdal. Foto: Carl Andreas Wold / NRK

Landslagstreneren støtter Salzgebers historie om at fluornivået kom tilbake til lovlig område etter bare noen minutter med børsting, noe som tyder på at de ikke ble preparert med fluorprodukter.

– Men det reiser jo nesten enda flere spørsmål enn svar, mener Skårdal, som fortsatt ikke aner hvor fluoren kom fra.

– Apparatet er ikke ufeilbart, det kan jeg være med på, men det er ingen grunn til å tro at målingen var feil. Det er ingen tvil om at det var fluor på skiene til Ragnhild, konstaterer Skårdal.

Oppløst i tårer

Mowinckel selv var helt knust etter beskjeden om fluorfunnet, og hun snakket kun med rettighetshaveren i Sölden.

– Vi prøver selvfølgelig ikke å jukse, jeg er sikker på at det har skjedd en feil. Jurymannen forklarte at verdiene var så høye at fluoren ikke kunne bli plukket opp i løypa, men må ha blitt smurt på, sa hun til TV 2 lørdag.

Nå fortsetter arbeidet med å finne ut hvordan det kunne bli funnet fluor på Mowinckels ski.

– Vi må vite hva som gikk galt, det er åpenbart, sier Salzgeber, som får støtte av Skårdal:

– Vi må gå opp alle rutiner.

FIS ønsker ikke å kommentere Salzgebers uttalelser.