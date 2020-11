Skiprofiler fikk kraftig fotballvekker: Har bedt samboerne gi opp det sosiale livet

Deres nærmeste må rett og slett forberede seg på å leve som dem selv: I sosial isolasjon på grunn av frykten for smitten, som i verste fall kan ødelegge en langrennskarriere.

Mest ekstremt er nybakt småbarnsfar Holund.

Han omtaler seg selv om en einstøing som uansett ikke omgås så mange folk på vinteren. Men samboeren er hans rake motsetning.

– Det er tyngre for henne å ikke kunne omgås venner, sier han.

– Så dere har sagt nei til alt sosialt samvær?

– Ja, sier Holund lavmælt – og understreker at den perioden skal vare i rundt tre måneder – frem til VM i Oberstdorf som starter i februar.

Han svarer et rungende «ja» på om situasjonen rundt fotballandslaget har vært en kraftig vekker – der én smittet spiller sørget for at resten ikke kunne reise til Romania for å spille kamp. Det utløste et kaos mens det stod på og endte med at det ble sendt et «nødlandslag» til den påfølgende kampen mot Østerrike.

– En del av pakka

LANDSLAGSPROFIL: Hans Christer Holund, her fra torsdagens pressetreff på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

På spørsmål om hvordan det er for samboeren å droppe all sosial kontakt, svarer Holund at hun skjønner det.

– Det er klart. Det høres kanskje brutalt ut å si, men dette er en del av pakka med å bli sammen med en skiløper. Vi er litt sære fra før av, og i vinter er det ekstra viktig, ikke bare for meg å holde meg frisk, men hvis jeg skulle bli syk så kan det i verste fall føre til at hele laget blir trukket, sier Holund.

– Og det er ikke noe jeg vil stå for. Det er heldigvis snakk om en kortere periode. Hadde dette skulle vart i all evighet hadde det nok vært verre, men nå er det snakk om noen få måneder, og det må da gå.

– Kan bli gjeldende for oss

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum sier det ville vært krise dersom langrennslandslaget hadde havnet i fotballforbundets situasjon.

– Jeg fulgte veldig godt med på det som skjedde. Det er egentlig ganske likt som noe vi kan havne oppi.

– Det er sånne ting som skaper en viss presedens, og som kan bli gjeldende for oss. Det har vært en vekker. Vi prøver så godt vi kan å unngå smitte i troppen. Hvis ikke kan regelen gå fra å være at noe er mulig, til at alt strengt tatt er umulig, sier han.

Ingen julaften med andre

Han har, som Holund, også en under ett år gammel sønn og iverksatt en svært streng linje på hjemmebane.

– Det er forbud mot at noen er på besøk hos oss. Kona får ikke ta imot besøk de periodene jeg er hjemme. Jeg er for så vidt heldig med at kona er i fødselspermisjon fortsatt. Så hun har ikke all verden av sosialt liv hun, heller.

– Men det er selvfølgelig kjipt å si til besteforeldre at de ikke får møte barnebanet den første julen, sier Nossum.

PS: Fredag venter sprint klassisk på programmet på Beitostølen. Prologen følger du på NRK1 og NRK.no fra klokken 09:50 til klokken 11:10. Sendestart for finalene er klokken 12:25 og varer frem til klokken 14:30.