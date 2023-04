– Akkurat når ein er i det så tenkjer ein berre «å faen, eg må berre komme meg opp og puste». Det var nokre dramatiske sekund der, seier Hedvig Wessel til NRK.

Ein skitur i Alaska fekk ei dramatiske vending for friskikøyrar Hedvig Wessel. På veg ned eit fjell i den amerikanske delstaten vart ho nemleg teken av eit snøskred.

I AKSJON: Slik er vi vann til å sjå Wessel. Foto: Valentin Flauraud / AP

– Første gongen

Skiprofilen er akkurat no i Alaska på grunn av innspeling av fleire filmar. Det var i samband med innspelinga ulykka skjedde.

I ein video, som Wessel har delt på sosiale medium tysdag, ser ein henne bli teken igjen av eit skred bakfrå, for å så omgåande bli drege under snøen.

Då var 27-åringen nøydd til å gjere noko ho aldri har gjort før.

– Det er berre sånn overlevingsinstinkt. Det er første gongen eg har drege i airbagen mi i ein ordentleg situasjon.

Det var til slutt uunngåeleg å bli drege under snøen.

– Etter nokre sekund var det ikkje noko meir himmel å sjå. Då tenkte eg at no dreg eg airbagen, gjentek ho.

På bileta kan ein sjå airbagen blåse opp bak henne og Oslo-jenta kare seg opp frå den store snøhaugen. Dette var tredje gongen ho hadde vorte utsett for eit skred.

– Du veit ikkje kor mykje snø som kjem over deg og om du blir gravlagd eller ikkje. Der og då tenkte eg: «korleis kan eg komme meg opp herfrå, shit det her er ikkje bra». Det er som alt stoppar og alt er stille i hovudet. Det er heilt stille, men likevel heilt kaos, minnast ho.

I innlegget skriv ho at turen var den andre for dagen, og snøen hadde vore bra og stabil. Då ho oppdaga skredet bak seg, prøvde ho å svinge til høgre og venstre om kvarandre for å unngå å bli treft av raset.

PROFIL: Hedvig Wessel har tidlegare drive med kulekøyring, men har dei siste åra konsentrert seg om frikøyring. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ho beskriv airbag-utløysinga som eit instinkt, og at det kjendest naturleg og lett. Ho hadde også med seg ein guide bak seg, i tillegg til eit helikopter som følgde henne.

Likevel gav opplevinga henne ein vekkjar.

– Eg lærte mykje av det. Eg klarte å sjå realiteten i det og seriøsiteten, men likevel kjenne meg sjølvsikker og vite at eg har den kunnskapen eg har til å gå ut igjen og køyre.

– Heilt forferdeleg

Fleire stader i Nord-Noreg har den siste veka også vore prega av snøskred. På fredag fann ei rekkje snøskred stad i Troms, der totalt fire personar omkom.

– Det som er litt spesielt med skredterreng er at det er vanskeleg å sjå og oppleve risikoen. Eg synest denne filmen illustrerer det her med den nydelege skikøyringa, og så snur det på nokre få sekund til noko som er heilt forferdeleg, seier skredekspert og forskar ved Universitetet i Tromsø, Audun Hetland.

SKREDEKSPERT: Audun Hetland. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

– Det at du ikkje opplever risikoen gjer at du utset deg for risiko utan å vite om det, og det er litt skummelt, følgjer han opp.

Meteorologar har den siste tida tilrådd at ein sjekkar Varsom.no dersom ein skal ut på langtur. Tysdag er det sendt ut varsel om betydeleg snøskredfare i Nordenskiöld Land på Svalbard.

Same dag var det to snøskred som vart utløyste av skikøyrarar på sørsida av Tamokdalen på Sjufjellet i Balsfjord i Troms, melde politiet. Ingen av personane vart tekne av skreda.

– Det er tusenvis av menneske som er i fjellet kvar dag gjennom sesongen. Mange av dei går på skredtrygge turar, mange går på skredterreng, men er konservative, og så er det nokre svært få som er uheldige og utløyser snøskred. Det er dei vi snakkar om, men dei aller, aller fleste gjer dette trygt, konservativt og fornuftig, minner Hetland på.

Wessel kjem med ei klar oppmoding til dei som skal gi seg ut på tur.

– Ta til deg så mykje kunnskap du kan og vit at ein «dealer» med store krefter. Ein må ha utstyr, men først og fremst kunnskap om området. Ein må vite kvar ein er og kva ein skal gjere viss det skjer noko.